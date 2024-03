„A siker kulcsa a több lábon állás”

Két évtizednyi munka magában hordozza mind a sikert, a gyümölcsöző együttműködéseket, mind a nehézségeket és elakadásokat. Sorsszerűségről, támogató közösségről és vállalkozói nevelésről beszélgettünk Takács Zoltánnal, a székelykeresztúri Netter System ügyvezető igazgatójával.

– Mely célkitűzések mentén kezdték el felépíteni vállalkozásukat? – Bár a vállalkozás indulásának kezdetén már csatlakoztam az alapítókhoz, valójában a 2003-as induláskor még nem voltam szerves része a csapatnak. Mivel viszonylag hamar, tehát 2005-ben társtulajdonos lettem, így elmondhatom, hogy kezdetben gyakorlatilag egy piaci rést szerettünk volna betölteni.

A 2000-es évek elején a mi kis keresztúri térségünkben még mondhatni szinte ismeretlen volt az internet fogalma.

Már akkor megláttuk a potenciált ebben az iparágban, és tudtuk, hogy ha a közösség megismeri az internet előnyeit, akkor egyre nagyobb teret fog hódítani, így előbb-utóbb egy sikeres vállalkozást tudhatunk magunkénak. Az alapító csapatba ketten is az IT-szektorból érkeztek, így nekik még nagyobb rálátásuk volt arra, külföldön milyen ütemben növekednek az internetszolgáltató vállalkozások.

Szerencsére a számításaink bejöttek, és rövid időn belül már a teljes térség számára biztosítottuk szolgáltatásainkat.

Ezen piac felkapottságát az is bizonyítja, hogy elég hamar megjelent a konkurencia is, amelynek köszönhetően megtapasztalhattuk az egészséges versenyszellemet. Népnevelői, felvilágosító célokat is teljesítenünk kellett, tehát annak felismerését volt szükséges elültetnünk az emberekben, hogy az internetnek mennyi pozitív hozadéka is van az ő életükre nézve.

A kezdeti célkitűzéseink között mindenképp meg kell említenem azt, hogy mi mindig is egy családias vállalkozást kívántunk felépíteni.

Bár számos területen célunk volt fejlődni és fejleszteni, a családias hangulatot mindvégig megőriztük a vállalaton belül.

Ez azt jelenti, hogy viszonylag kis létszámú munkaközösséggel működünk, hogy a klienseinket közvetlen módon, személyre szabottan, az igényeiknek megfelelően tudjuk kiszolgálni. Székelykeresztúr kisváros, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, és szükség van arra, hogy az ügyfelekre egyénileg fókuszálhassunk.

Húsz év távlatából elmondhatom, mindezeket a célkitűzéseket sikerült abszolválni,

és jelen pillanatban kilenc alkalmazottunk van, és családias hangulatban zajlanak a mindennapok a munkahelyen. – Milyen értékek határozzák meg a Netter System működését? – Mindenekelőtt a tisztességesen elvégzett munka és az ügyfelekkel szembeni becsületesség jellemez bennünket. Ahogy említettem, nagy hangsúlyt fektetünk a családias légkör megtartására, ezért a munkatársak számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy fejlesszék magukat és ezáltal a csapatot is.

Hiszünk abban, hogy a mi szakterületünkön elengedhetetlen az élethosszig tartó tanulás.

Sokan felteszik a kérdést, hogy miért éri meg ennyit befektetni egy alkalmazottba. Mi azonban kollégáinkkal hosszú távra tervezünk, és bízunk benne, hogy minden befektetés megtérül majd. Ugyanez igaz a kliensekkel szembeni hozzáállásunkra is, igyekszünk olyan szolgáltatást nyújtani, amely által a vásárló nem azt érzi, hogy átvertük, vagy csak az anyagi értékek begyűjtése volt a célunk. Számos eset van, amikor bizonyos problémákra térítésmentesen reagálunk pontosan azért, hogy a hosszú távú együttműködést megtartsuk.

– Az elmúlt két évtizedben milyen változásokkal, esetleges nehézségekkel kellett megküzdeniük? – Mióta világ a világ minden folyamatos változáson megy keresztül. Ezzel lehet harcolni, de úgy gondolom, hogy jobb, ha elfogadjuk tényként.

A változások állandó jelleggel jelen vannak az életünkben, és csak hozzáállás kérdése, hogy ezekhez hogyan viszonyulunk.

Számos iparágról elmondható a gyors átalakulás. Ez alól mi sem vagyunk kivételek, hiszen az internetszolgáltatások területén gyakorlatilag egy-két évente minden eszközt cserélni kell, hogy tartani tudd a lépést, és a legjobbat nyújthasd a vásárlóid számára. Egy példával szemléltetném a gyors változást.

A legelső szerződéskötésünkkor 384 kilobit/szekundum, azaz az egy mega egyharmadával egyenlő internettel a teljes várost le tudtuk fedni, aminek az értéke akkor két-háromezer lej volt.

Az első években volt olyan eset, hogy éjszaka szerettem volna letölteni valamit az internetről, és a bátyám – szintén tulajdonos – rohant át hozzám, hogy azonnal hagyjam abba, mert másoknál miattam nem megy az internet. Ma már ezek a dolgok szinte elképzelhetetlenek. Az üzleti stratégiánk, a marketinghez való viszonyulásunk is sokat alakult, hiszen az elején nem is nagyon hirdettük magunkat.

Be merem vallani, hogy volt olyan eset, hogy tíz év után is volt, aki nem is ismerte vállalkozásunkat.

A 2010-es évek elején volt is egy olyan érzésem, hogy hamarosan bekebeleznek majd a nagy cégek, de valahogyan mégis sikerült fennmaradnunk önállóan, köszönhetően, hogy kiterjesztettük a portfóliónkat. Ugyanakkor be kellett látnunk, hogy számunkra már túl nagy falat lenne a teljes eszközparkunk megújítása, így inkább a közösségi szellem jegyében segítettünk a Digi hálózatának terjesztésében, és így az ügyfelek is szélesebb körű szolgáltatást jobb áron tudtak igénybe venni.

– Jelen pillanatban milyen iparágakkal foglalkoznak? – 2005 óta a professzionális Mikrotik routerek forgalmazásával is foglalkozunk. Felismertük a piaci igényeket, és az elsők voltunk, akik importálták ezt a terméket az országba, és a mai napig is piacvezetők vagyunk az értékesítésében. Érdekességként elmondom, hogy a 2016–2017-es önkormányzati választások idején az általunk forgalmazott routerek segítették a szavazás gördülékeny menetét.

Azt tapasztaltam, hogy amit nagyon erőltettem az életem során, az sohasem jött össze, de az élet, a sors mégis mindig úgy alakította a szálakat, hogy a végén a legjobb legyen.

Így volt ez 2013–2014-ben is, amikor elkezdtünk kamerarendszerekkel foglalkozni. Legfőképpen önkormányzatok teszik ki a klienskörünk jelentős részét, de ugyanúgy cégek vagy magánszemélyek is igénybe vehetik ezt a fajta szolgáltatásunkat. A vállalkozás ezen részét a jövőben szeretnénk még inkább fejleszteni a magánszemélyek irányába. 2016-ban újabb pillére kezdett kiépülni vállalkozásunknak, mely a promóciós ruhák importját jelentette. Egyik közeli családtag – aki most már kollégánk –javaslatára kezdtünk el ezzel a területtel foglalkozni. Azóta sem bántuk meg, hisz az egyszerű „pólók” mindennapos használatnak örvendenek, és szerencsére mindig van egy új dizájn, amit rá lehet nyomtatni. Ezenkívül a kezdetek óta működik számítástechnikai üzletünk, ami a mai napig is kiszolgálja ügyfeleinket.

Mindezekből látszik, hogy a mi cégpolitikánk a több lábon álláson nyugszik, hiszen minél több pilléren áll egy vállalkozás, annál könnyebb talpon maradni.

– Hogyan tud mindösszesen kilenc fő menedzselni egy ilyen sokrétű vállalkozást? – Számunkra mindig is fontos volt, hogy a munkatársaink jól érezzék magukat a munkahelyükön. Mint mindenhol máshol, nálunk is vannak nézeteltérések, esetleges viták, sőt a korai években velem is előfordult, hogy nem megfelelően kommunikáltam az alkalmazottakkal, viszont időt és energiát fordítottam arra, hogy fejlesszem magam ezen a téren.

Próbáljuk minden egyes kollégának átadni azt a fajta szemléletet, hogy nehézségek, hibák mindig lesznek, de akkor vagyunk jobbak, ha túl tudjuk tenni magunkat a problémákon.

Bízom benne, hogy mindannyian érzik, hogy hosszú távon tervezünk együtt dolgozni velük, és a vállalatunknál megbecsülésben lesz részük.

– A vállalkozás működtetése mellett jelentős szerepet vállalt fel a közösségépítésben is. Meséljen erről! – 2018 óta néhány vállalkozóval együtt működtetjük a KVKA-t, azaz a keresztúri vállalkozói és közösségi alapot. Ebben a szervezetben minden tevékenység azt a célt szolgálná, hogy felgyorsítsuk a térség fejlődését. Egyrészt a vállalkozók fejlesztése által kívánjuk elérni célkitűzésünket, ezért állandó jelleggel tréningeket, előadásokat szervezünk.

Véleményünk szerint a vállalkozó szellemű fiatalokat fel kell karolni, viszont az idősebb generáció számára is biztosítani kell a fejlődési lehetőséget.

Másfelől pedig magánszemélyek és civil szervezetek részére pályázatokat hirdetünk meg. Hisszük, hogy mindkét irány hozzájárul a környék fejlődéséhez. Arra biztatjuk a térség vállalkozóit, hogy merjenek csatlakozni hozzánk, látogassanak el fórumainkra, hogy együtt tehessünk a környezetünkért.

– Hogyan látja a vállalkozás jövőjét? – A közeljövőben szeretnénk portfóliónkat bővíteni a napelemes rendszerek értékesítésével is. Ugyanakkor a meglévő termékeinket és szolgáltatásainkat fejleszteni kívánjuk továbbra is.

A jövőben törekedni szeretnénk arra, hogy a különböző ágazatok kliensköreit még inkább szegmentáljuk, hogy a lehető legoptimálisabb szolgáltatásokat nyújthassuk számukra.