Az ünnepi beszédek sorát Bokor Tibor polgármester nyitotta meg, Petőfi A gyüledi ifjakhoz című verse „Hol a szabadság, ott van a haza...” sora köré fűzve gondolatait. „Nemcsak azért, mert nemzeti költőnk épp 200 évvel ezelőtt született, és ennek kapcsán a neki szentelt emlékév elején vagyunk. Nem csak azért, mert ő maga is megfordult Kézdivásárhelyen, és éppen a mai ünnepség apropójául szolgáló 1848-49-es szabadságharc idején, hanem mert gondolatai jórészt ma is szíven találnak.

Lám, a népek tengere ma is zajlik, a leghangosabban most itt, a szomszédunkban, mert sokan a 21. században is úgy érzik, a szabadságot csak fegyverrel, véráldozat árán lehet kivívni, megvédeni. És mi, akik az Úzvölgye közelében élünk, jól tudjuk, hogy a magyar hazáért életüket adók lelki nyugalmáért ma is meg kell küzdenünk”