Azt ígérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtés is beindulna ősztől Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

A maroskeresztúri hulladékválogató állomásnál díjszabás-változás történt, ugyanis az Iridex csoport és a Maros megyei tanács aláírt egy új kiegészítő okiratot, amely az áremelés miatt befolyásolja a városi szolgáltatást is – fogalmazott Soós Zoltán kedden. Hozzátette, ez nem befolyásolja a városlakók által befizetett szemétszolgáltatás díját, ugyanis a szerződésben foglalt végösszeg nem módosul.

HIRDETÉS

„Azok a cégek, amelyek a júniusi városi hulladék-procedúra kapcsán letették az ajánlataikat, visszavonták, mert a pályázatban szereplő ár már nem felel meg, nem valós. Ezen a héten új feladatfüzetet fogad el a városi tanács, aktualizáljuk az árakat, és ez azt jelenti, hogy körülbelül két héten belül remélhetőleg elindul az új szolgáltató, és meg tudjuk kezdeni az őszi nagytakarítást is” – tudtuk meg a polgármestertől. Azért nem sikerült eddig egy másik szolgáltatónak elkezdeni az szemétszolgáltatást már júniustól, mert a jelenlegi szolgáltató felebezett, ezzel leblokkolta a procedúrát. A polgármester azonban hangsúlyozta,

igyekeznek minél hamarabb lezárni az új folyamatot, és a hónap végétől elindul a nyári-őszi nagytakarítás.

Szelektív hulladékgyűjtés lakónegyedenként

A megye hulladékválogató vállalata húsz százalékos kapacitással sem működik jelenleg, ez veszteséget jelent számukra, ezért is akarták bezárni, de ez valódi veszteség lett volna az egész megyére nézve. Ők adják ugyanis a bizonylatot, amelyet a környezetvédelmi minisztériumnak be kell mutatnia az önkormányzatoknak a szelektíven gyűjtött hulladékkal kapcsolatban – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, olcsóbb is a szemét, ha újrahasznosítanak, hisz így nem kell a szentpáli hulladéklerakónál letenni akkora mennyiséget.

Bár egyelőre még nincs megoldva Marosvásárhelyen a szelektív hulladékgazdálkodás, de a polgármester tervei szerint szeptembertől elkezdik szelektíven gyűjteni a szemetet Marosvásárhelyen is.

Lakónegyedenként fogják megvalósítani, hisz be kell fektetni szelektív konténerekbe, de terveik szerint egy éven belül az egész városban lesz szelektív hulladékgyűjtés – mondta el Soós Zoltán.

Az építkezési törmeléknek kijelölt hely kell

Újságírói kérdésre az építkezési hulladék-kérdést is körüljárta, hiszen sokan újítanak fel régi lakásokat, az így keletkezett törmeléket pedig legtöbbször illegálisan elhordatják egy közeli erdőbe. Mint Soós Zoltán kifejtette, a városlakóknak kell kifizetniük a törmelék elszállítását, mert az nem a város feladata, de a város lehetőséget kell biztosítson, arra, hogy elszállítsák a törmeléket egy erre kijelölt területre, és egy részét újrahasznosítsák. A Raktár utcában van is a városnak egy erre szánt telke, amely most a régi szemétszolgáltató kiszuperált autóinak ad helyet, de egy éven belül meg kell oldani ezt is – tájékoztatott a városvezető.