Ha már lúd, legyen kövér: nem-e vinnék el a lomot egyenesen a lakásból?

Csaknem háromezer tonna hulladékot gyűjtött össze a köztisztasági vállalat Marosvásárhelyről a tavaszi nagytakarítás során. A városházán létrehozott „zöld” telefonvonalon közben sokan érdeklődtek a lomtalanítás menetéről, volt, aki a házából is elvitette volna a fölöslegessé vált holmikat.

Mint Rigmányi Eszter sajtószóvivőtől megtudtuk, a telefonos ügyeletesnek átlagban naponta húsz hívásra kellett válaszolnia. Voltak, akik a pontos programról érdeklődtek, de olyanok is, akik szitkozódtak.

A tavaszi lomtalanítás alkalmából már második alkalommal hozott létre a városháza egy úgynevezett zöld telefonszámot, amelyen érdeklődni lehetett a takarítás menetéről, de kérdéseket is lehetett feltenni azzal kapcsolatban.

Legtöbben arról érdeklődtek, hogy kitehetik-e a búrotokat, illetve több olyan betelefonáló volt, aki azt szerette volna, hogy a köztisztasági vállalat munkásai a házból is hordják ki a fölöslegessé vált fotelt, szekrényt.

Ezen kérésüknek, mint Rigmányi Eszter elmondta, nem tudtak eleget tenni, mert a megbízott cég emberei nem mehettek be a házakba, udvarokba, és nem tölthették be a hordár szerepet. Olyanok is voltak, akik megköszönték, hogy elvitték a hulladékot, és örömüket fejezték ki, hogy van egy telefonszám, ahol bővebben tájékozódhatnak a lomtalanításról.

Marosvásárhelyen legközelebb ősszel lesz általános, városszintű lomtalanítás.