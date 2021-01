Az utolsó simításokat végzik az onkológiai klinikán

Kívülről és belülről is megújult az onkológiai klinika • Fotó: Haáz Vince

Tavaly márciusban ürítették ki a marosvásárhelyi onkológiai klinikát, ahol nemcsak Maros megyei, de a környező megyékből érkező rákos betegeket is kezelték. A tervek szerint a klinika felújítása, átalakítása tavaly év végéig kellett volna megtörténjen, de a járvány miatt késett. Az onkológiai klinikát ideiglenesen egy másik helyszínre költöztették, de ott nincs lehetőség a sugárterápiás kezelésekre, csak járóbeteg-rendelésre és a kemoterápiára.

Két liftet is beszereltek

Mint Ovidiu Gârbovan, a Maros Megyei Klinikai Kórház menedzsere elmondta,

az onkológiai klinikán az utolsó simításokat végzik és a tervek szerint márciustól már újra tudnak betegeket fogadni.

Itt felújították a teljes épületet, liftet szereltek be, hogy a súlyos állapotban lévő, legyengült betegek szállítása ne jelentsen többé nehézséget, de új bunkert is építettek, ahol helyet kap majd a második sugárterápiás készülék. Erre azért is szükség van, mert a rákos betegek esetében létfontosságú, hogy gyorsan, időben kapjanak sugárkezelést, és ezt jobban lehet biztosítani két géppel. Eddig megtörtént, hogy hosszasan kellett várakozzanak a betegek a kezelésre, de az is, hogy a gép meghibásodott és napokig nem lehetett használni. Az egészségügyi minisztérium által világbanki kölcsönből megvásárolandó sugárterápiás berendezés a legmodernebb lesz, és nagy segítséget jelent majd a páciensek kezelésében.

Várják az új készüléket

Az igazgató elmondta, hogy tudomása szerint a minisztérium több hasonló berendezést vásárol, és meghirdette a versenytárgyalást, amelyre február végéig várják az ajánlatokat. Ovidiu Gârbovan bizakodó, hogy az idei év második felében megérkezik majd a berendezés és használni is tudják.

A márciusra tervezett visszaköltözést követően a régi berendezéssel indítják újra a sugárterápiás kezeléseket, de elsősorban csak a fekvő betegek számára, és az ő számuk függvényében tudnak majd fogadni olyanokat is, akik csak a kezelésre jelentkeznek.

Visszaáll a rend?

Megkérdeztük azt is, várható-e a Maros Megyei Klinikai Kórház különböző klinikáinak újjászervezése, hogy újra tudják fogadni a krónikus betegeket is. Maros megyében ugyanis fokozatosan csökken az aktív betegek száma, így lehetséges, hogy már nincs szükség annyi fekvőhelyre. Jelenleg a megyei kórház több klinikája kizárólag csak a fertőzött betegek számára van fenntartva. Az illetékes elmondta, hogy hamarosan újraelemzik a koronavírusos betegek számának alakulását és az ellátásukhoz szükséges lehetőségeket. De nem tudta pontosan megmondani, hogy mikor fog újra a krónikus betegellátás a járvány előtti időszakhoz hasonlóan működni, hiszen ez nagymértékben függ a koronavírusos betegek számának további alakulásától is.