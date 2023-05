Az utolsó községi utat is leaszfaltozzák

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kezdődhetett el a Korondot és Pálpatakát összekötő kövezett út újjáépítése, amely során aszfaltozni is fognak. A község vezetősége így szeretné megkönnyíteni a közlekedést a települések között, ami sürgősségi esetekben létfontosságú lehet.

– tudtuk meg Katona Mihálytól, a község polgármesterétől. A projekt összértéke 15,8 millió lej.

Zajlik a munka

A közbeszerzési eljáráson az Ing Service vállalat nyerte el a munkálat elvégzésének jogát, a cég már neki is fogott a kivitelezésnek. A polgármester rámutatott, egy korábbi projektjük részeként felújították az érintett szakaszon található két hidat, továbbá átereszeket helyeztek el a földben.

Hirdetés

Most újabb, az előzőknél nagyobb vízáteresztő-képességű átereszek kerültek az út alá, továbbá zajlik a fedett és nyitott sáncok kiépítése is. Ennek köszönhetően megfelelően meg lesz oldva az esővíz-elvezetés is. Amint ezekkel végzett a kivitelező, elkezdődik az útépítés az alapozástól az aszfaltozásig.