Jól haladnak a közösségi ház építésével Kápolnásfaluban

Az idősek és a helyi civil szervezetek fogják birtokba venni a Kápolnásfaluban épülő közösségi házat, amely a tervek szerint idén nyáron elkészül. Más munkálatok is zajlanak a községben, hiszen utcákat térköveznek, lebontják a polgármesteri hivatal épületét és járda is fog épülni a főút mentén.

Többek között a civil szervezetek használhatják az új épületet • Fotó: Erdély Bálint Előd

Két éve kezdődött el a közösségi ház építése Kápolnásfaluban, ám időközben a munkát le kellett állítani, hiszen nem megfelelően dolgozott a közbeszerzési eljáráson nyertes cég alvállalkozója – számolt be lapunknak Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere. A hivatalos vizsgálatok után végül egy másik alvállalkozóra bízták a kivitelezést, amely jelenleg is dolgozik.

A megkötött szerződés szerint még idén nyáron be kell fejeződjön a beruházás. A projekthez szükséges 1,4 millió lejért az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) pályázott sikeresen a helyi önkormányzat. Benedek László hangsúlyozta, az épületre nagy szükség van, hiszen

több civil szervezet működik a községben, számukra irodahelyiségeket szeretnének biztosítani.

Az idősek számára nappali foglalkozásokat, gyógytornát szerveznek, de beköltözhet a helyi ifjúsági társaság, a hagyományőrző csapat, a sportolók, a fúvószenekar, illetve a huszárok is. A kétszintes épületben egyébként összesen négy nagyobb terem van, többségük előtérrel, valamint kisebb irodákat is be lehet rendezni. Ezen kell megosztozniuk a civileknek.