Az utolsó esély, avagy ahogy Pesty látja az elkövetkező három hetet

Az európai uniós intézmények példátlan cinizmusáról tanúskodik, hogy Brüsszelben megsemmisítették a Minority SafePack polgári kezdeményezést. Ez ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az Írdalá.hu által képviselt másik polgári kezdeményezés immár egyedüliként próbálja elérni, hogy uniós jogszabály biztosítsa az őshonos kisebbségek védelmét az EU-ban – írja szerkesztőségünknek is megküldött levelében Pesty László, az Írdalá.hu kampányfőnöke.

Pesty László • Fotó: Veres Nándor

„Brüsszel nem tesz mást, mint visszaél a szubszidiaritás ősi jogelvével. Kénye-kedve szerint hol centralizál, hol decentralizál. Ha az Európai Bizottságon múlna, meghatározná azt is, hogy görbe vagy egyenes uborkát használjunk az uborkakonzerv készítésekor. Ha ahhoz van kedve. De

a legalapvetőbb uniós alapvetéseket is megtagadja, amikor ötvenmillió őshonos, az etnikai kisebbségi létben élő európai polgár identitásának megőrzéséről van szó.

Igen, nem kisebb dologról, mint a megmaradásról” – írja Pesty László, megállapítva, hogy nyilvánvalóvá vált, „mi maradtunk az egyetlen – és belátható időn belüli utolsó – esélye annak az ötvenmillió uniós polgárnak, akik valamely őshonos nemzeti kisebbség tagjai Európában és több helyen is a túlélésért küzdenek”.

Pesty a Minority SafePack európai bizottsági elutasítása után úgy véli, „egyedül maradtunk, és ami szintén nem lényegtelen,

három hetünk maradt arra, hogy kipipáljuk a hetedik országot, az utolsót, ami ahhoz kell, hogy elérjük az érvényességet,

és ezzel fenntartsuk a reményt, hogy a székelyek és velük Európa többi őshonos nemzeti kisebbségei harcba szállhassanak még jogaikért és megmaradásukért”.

Ennek tükrében arra kér minden, a kontinens sorsáért felelősséget érző honfitársat, hogy a következő három hétben tegyen meg mindent annak érdekében, hogy legalább „a mi kezdeményezésünk esélyei ne vesszenek el”.

Három hét maradt február 7-ig, és Pesty ígérete szerint, ahogy az elmúlt egy évet, ezt a három hetet is végig fogják küzdeni a kampánystábbal, a Gerilla.hu csapatával együtt. „Sőt felkerekedek, és néhány elhivatott társammal személyesen is felkeresek három olyan országot a következő napokban, ahol már sokat tettünk az elmúlt időszakban azért, hogy meglegyen a kívánt aláírásszám. Aztán február 7-én éjfélkor letesszük a hetedik országot is a brüsszeli bürokraták asztalára, és mellétesszük a többi, korábban begyűjtött hatot, a májusi terméssel, az egymillió online aláírással együtt.”

„Minél többen vagyunk, annál inkább csökken az esélye annak, hogy Brüsszel cinikus politikusai ezt a kezdeményezést is lesöpörjék az asztalról” – jelenti ki határozottan Pesty László, aki szerint noha egyedül maradtunk, meg lehet és meg is kell csinálni.

Legyen ez a székelyek első, de annál nagyobb 21. századi sikertörténete!