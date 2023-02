Az utasok lelkesek, a „sofőröknek” azonban kell a bátorítás

Bár a gyerekeket elkísérő önkénteseket – „sofőröket” – néha noszogatni kell, a lábbusz programban részvevő kisiskolások lelkesedése összességében nem hagyott alább sem Székelyudvarhelyen, sem a pedig Csíkszeredában. Tudni kell azonban, hogy a télies időjárási viszonyok között a megszokottnál kevesebb szülő engedi gyerekét, hogy gyalog sétáljon el a tanintézményekbe.

Fülöp-Székely Botond 2023. február 06., 07:582023. február 06., 07:58 2023. február 06., 08:002023. február 06., 08:00

Már a második iskolai tanév, amelyben folyamatosan működik a székelyudvarhelyi lábbusz program, amely során önkéntesek kísérik el a gyerekeket a tanintézményekbe – tudtuk meg Simon Mária Tímeától, a projektet koordináló művelődési ház igazgatójától. Már több intézmény, munkaközösség és más szervezet is vállalt „sofőrködést” a programban – múlt héten a Hargita Megyei Csendőrfelügyelőség helyi munkatársai teljesítették a szolgálatot –, de ha egy-egy jelentkező időközben vissza is mondaná, akkor vannak önkéntesek, akik beugranak helyettük – fejtette ki az igazgató. Mint mondta, szerencsés helyzetben vannak, hiszen

a kísérők rendszerint pozitív élményekkel gazdagodnak a jó hangulatú reggeli séták során, így sokan jelzik, hogy újabb egy hétig vállalnák a feladatot.

Az utasoknak is jól telik, rendszerint 50–100 gyerek gyűl össze – a létszám csak hidegebb időjárás esetén csappan meg – a hét útvonal találkozópontjainál. A sofőröket friss kávéval motiválják – a Vekker kávéközösség jóvoltából –, míg az utasok pontokat gyűjthetnek a gyakori részvétellel, és ezeket ajándékokra válthatják, valamint érdekes foglalkozásokon vehetnek részt. Simon Mária Tímea azt is elárulta, hogy sokszor maguk az önkéntesek is meglepik a gyerekeket lehetőségük szerint. Úgy érzi, hogy egy nagyon jó közösség alakult ki. Hirdetés Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője közölte, érkeztek olyan megjegyzések a lakók részéről, hogy miért csak a városközponti tanintézetekbe kísérik el a gyerekeket, de tudni kell, hogy a Palló Imre és a Tompa László iskolához is szerveznek járatot. A lakótelepi iskolákhoz nehezebb lenne újabb járatokat indítani, hiszen ahhoz több önkéntesre lenne szükség. Ő egyébként egyik legkeményebb kihívásnak látja a kísérők beszervezését. A szóvivő hozzátette, a céljuk a program további fenntartása, erre még pénzt is különítettek el a költségvetésben. Hógolyócsaták, foglalkozások A sepsiszentgyörgyi jó példát vették alapul Csíkszeredában, amikor tavaly ősszel ők is megszervezték a lábbusz programot, amely során hét útvonalon haladva kísérik el iskolába a gyerekeket az önkéntesek – tudtuk meg Tamás Csillától, a projekt egyik koordinátorától. Közölte,

a séták alatt a hideg időjárás ellenére is jó hangulat van, sokszor még hógolyócsaták még is kialakulnak a városközpontban találkozó lábbuszok „utasai” között.

A motiváció Csíkszeredában sem marad el, hiszen a programban részvevő gyerekek decemberben például kézműves foglalkozásokon, mézeskalácssütésen vehettek részt. Ennek is megvolt a hangulata, hiszen közösségi kovácsolódhattak a részvevők, ami érződik a séták során, hiszen azóta szívesebben beszélgetnek, nevetnek egymással a kicsik.

Fotó: Pinti Attila

Tamás Csilla rámutatott, tapasztalata szerint a hidegebb időjárási viszonyok között kevesebb szülő engedi gyalog a gyerekét iskolába – átlagosan huszonötön vesznek részt. Arra biztatja a szülőket, hogy ne idegenkedjenek a programtól, hiszen a kicsik szocializálódhatnak, mozoghatnak és jól is érezhetik magukat biztonságos körülmények között a kísérőknek köszönhetően. Hozzátette, csatlakozzanak ugyanakkor „sofőrként” is a járatokhoz, hiszen az is nagy élmény lehet. Önkéntesnek egyébként bárki jelentkezhet – egy, a program Facebook-oldalán is közzétett formanyomtatvány kitöltésével –, a munkaközösségek például jó kis csapatépítőt jelenthet a részvétel. A kísérők beszervezésével egyébként rendszerint nincs nagy gondjuk, de ha mégis kevesebben jelennek meg vártnál a reggeli találkozóhelyeken, akkor rendszerint számíthatnak a helyi rendőrség csapatára. Összességében a koordinátor úgy érzi, hogy még vannak nehézségek a programmal kapcsolatosan – ami nem csoda, hiszen nem is olyan rég indult –, de az ő és a részvevők lelkesedése töretlen, így mindenképp folytatni fogják.

Volt olyan hét, amikor nem tudtuk megszervezni a járatokat, hiszen szabadságolások voltak a munkahelyeken, de ekkor felhívtak a szülők, hogy folytassuk mert szükség van a projektre. Ez erőt ad nekünk

– fogalmazott.