Az új napközi és megifjodott öreg iskola ünnepe Lövétén

„Erdélyt, Székelyföldet úgy tarthatjuk meg magyarnak, ha a mi anyáink is sok gyereket fognak szülni” – hangzott el Isten szolgája, Márton Áron püspök örökérvényű mondása a lövétei új napközi és a felújított népiskola áldó és avató ünnepségén vasárnap. Lövéte közössége a jövőbe tekint: harminc gyermek számára biztosíthatnak meghosszabbított óvodai programot, a népiskola pedig új közösségi szerepeket kap.

Sárai-Szabó Kelemen győri bencés kormányzó perjel homíliájában a kétezer éves kereszténység és az ezeréves magyar kereszténység megmaradásának titkaként Jézust emelte ki, aki megtartott és eggyé forraszt. De amint Jézusnak is imádkoznia kellett az egységért, úgy nekünk is imádkoznunk kell családjaink, közösségeink és több országba szétszakított népünk egységéért.

Kérte a helybélieket, becsüljék meg a tervezők, mesterek munkáját, akik a létesítményeken dolgoztak: kapják meg ilyen szép állapotban a következő nemzedékek is az ingatlanokat.

A megvalósításokra a község szülötte, Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát kért áldást, közösségünk vezetői nevében is remélve, hogy ezer év múlva is ugyanannyi magyar köszönti majd a pápát Csíksomlyón, mint most.