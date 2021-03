Az udvarhelyi kórházat pereli a Sanitas

Már márciusban megindítja a kórház elleni pert a Sanitas az elmaradt üdülési jegyek ügyében • Fotó: Erdély Bálint Előd

Pénteken befejezte a két hétig tartó aláírásgyűjtést a Sanitas szakszervezet a székelyudvarhelyi kórház alkalmazottai körében, hogy felhatalmazást kapjon az üdülési jegyek bírósági úton történő kiharcolásához. Még nem számolták össze az aláírásokat, de szinte teljesen biztos benne, hogy azok az alkalmazottak, akik tagjai a szakszervezetnek – azaz mintegy 710 dolgozó – aláírta a bírósági per megindításához szükséges nyomtatványt, illetve hogy a szimpatizánsok többsége, vagyis azok a dolgozók is megtették ezt, akik nem tagjai a Sanitasnak – jelezte lapunknak a szakszervezet Hargita megyei vezetője, Nyulas Emma. „Beszéltem egy kolléganővel onnan és azt mondta, hogy mindenki nagyon hálás ezért, és reménykednek benne, hogy jó kimenetele lesz az ügynek” – fűzte hozzá.

Több évig is eltarthat

Ha megnyerik a pert, a kórház ugyan azoknak is kiadhatja visszamenőleg az üdülési jegyek értékét, akik nem írták alá a per megindításához szükséges felhatalmazást, de a bírósági döntés alapvetően csak azok számára biztosítja ezt a jogot, akik aláírták, ezért is biztos benne, hogy a kórházi dolgozók döntő többsége támogatja a per megindítását.

Sajnálom, hogy ide jutottunk, de ez egy olyan joga az alkalmazottaknak, ami jár

– fogalmazott a helyzetről Nyulas Emma. Elmondta, összeállítják a dossziét, és már márciusban benyújtják a beadványt a törvényszékre. Számításaik szerint a per legalább egy évig tart majd. Kisebb összeg esetén egyéves határidőt szab meg a bíróság az elmaradt juttatások kifizetésére, nagyobb összeg esetén 3-5 éves terminust szab meg erre az ítélőszék. Az alkalmazottak száma alapján több mint 3 millió lej az összértéke a székelyudvarhelyi kórház által az elmúlt három évben ki nem adott üdülőjegyeknek.

Kiharcolt bérpótlék, hétvégi visszamenőleges juttatások

A szakszervezet nemrég pert nyert a csíkszeredai kórház alkalmazottai ügyében is, akik 2018-ban hétvégi munkákért járó juttatásokat nem kaptak meg – tájékoztatott Nyula Emma. Ez ügyben a közeljövőben terveznek tárgyalni a kórház vezetőségével arról, hogy az egészségügyi intézmény miként fizeti ki a dolgozóknak járó elmaradt juttatásokat.

Az országos szakszervezetnek ugyanakkor teljesült az a követelése is, hogy a koronavírusos betegeket kezelő kórházi részlegek dolgozói, illetve azok a kórházi alkalmazottak, akik munkájuk során koronavírusos betegekkel kerültek kapcsolatba, megkapják az ágazatban csak Covid-pénznek nevezett veszélyességi, az alapbér 85 százalékával megegyező értékű bérpótlékot. Decemberre és januárra visszamenőleg már meg is kapták ezek a pénzeket az arra jogosultak.

Hargita megyében legnagyobb számban a székelyudvarhelyi kórház alkalmazottai jogosultak erre, lévén, hogy az intézmény Covid-háttérkórház, de a csíkszeredai kórházban is sok alkalmazottnak jár a pótlék, illetve a többi kórházban is a koronavírusos betegeket kezelő osztályok dolgozóinak

– tájékoztatott Nyulas Emma.

Megjegyezte azonban, vannak olyan kórházi osztályok, amelyek nem Covid-fertőzöttek kezelésére voltak kijelölve, de mégis bekerültek oda olyan betegek, akikről csak a beutalás után derül ki, hogy fertőzöttek, olyan is előfordult, hogy a személyzet tagjai közül is többen megbetegedtek, ők mégsem kaphatják meg a juttatást, ami nagy hiányossága a vonatkozó törvénynek.

A szakszervezet egyébként az elmúlt időszakban heti két alkalommal a fővárosban szervezett tiltakozásokat – múlt héten a Sanitas Hargita megyei tagjai közül többen is részt vettek ezen –, az országos költségvetésben az egészségügy esetében tervezett megszorítások ellen.