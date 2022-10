Az összetartozás jegyében fociztak Csíkszentdomokoson

Ennek a tornának régi története van: Buzánszky Jenő, a magyar labdarúgó Aranycsapat tagja volt az, aki ezelőtt 25 évvel azzal az ötlettel állt elő, hogy a gyermekmentők számára a polgármeseterek, a tanfelügyelők sokkal békésebbek lennének, ha csinálnánk valamit közösen, például, ha együtt fociznánk. Mondtam is Jenőnek, hogy van elég gondunk a gyerekek gyógyításával, hagyjál már, de ő egy makacs ember volt, és nem adta fel. Húsz évvel ezelőtt csináltunk egy focimeccset, és rácsodálkoztunk, hogy Jenőnek igaza volt.

Az eseményen jelen volt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat sportbizottságának elnöke, ifj. Buzánszky Jenő is.

Mert azáltal, hogy itt voltak az iskolaigazgatók, a megye vezetői, a közméltóságok, tanfelügyelők – hirtelen már nem volt gond, hogy például délelőtt 10 órakor miért vizsgáljuk gyerekeket a földrajz óra helyett. És azóta vitathatatlanul sokkal jobb a hangulat, sokkal könnyebb együtt dolgozni az iskolákkal, és a tanfelügyelőség is azt mondja, hogy szeretettel várunk. Mi, a gyermekmentők, a civil szervezet inkább óvodákkal, iskolákkal, gyerekkel foglalkozunk, a gyerekek műtéti költségeit fizetjük, a kormány pedig teszi a dolgát, segíti a munkánkat, ott támogat, beruházásokat valósít meg, ahol mi jelen vagyunk” – nyilatkozta Edvi.

„Hála Istennek, édesapámhoz hasonlóan én is elmondhatom, hogy Székelyföldre haza jövök. Nemrég voltam Farkaslakán, mert megvannak azok a kapcsolódási pontok, amelyen édesapám évente többször megfordult, és ezeket a hagyományokat szeretném tovább vinni és tovább ápolni. Nekem mindig egy szívdobogtató élmény, hogy itt lehetek. Az édesapám nevével fémjelezett épület körül foci van, barátok vannak, jó idő van, és ennél többet nem is kívánhat az ember” – mondta el ifj. Buzánszky a Székelyhonnak.

A politikus szerint a szentdomokosi esemény sokkal több mint foci. „Részben a nemzeti összetartozásnak, a barátságnak kifejeződése. Buzánszky Jenő bátyánk neve nem véletlenül szerepel ennek a sportközpontnak a falán. Ő volt az ötletgazdája az eseménynek. Akkor még nem ismertük egymást, mindenki örült, hogy a határon túli nemzettársaival megölelhette egymást, de volt egyfajta egészséges bizalmatlanság is. Volt, mert a 90-es elején gyermekmentés meg jótékonykodás címén, ürügyén azért történtek sötét dolgok is, voltak olyan negatív példák az itteniek előtt, ami óvatosságra intette őket.

„Sokféle változattal kezdhetném, kicsit tréfásan az mondhatnám, hogy azért, mert jól érezzük magunkat! Ez önmagában is elegendő, de szerencsére vannak mélyebb okai is annak, hogy itt vagyunk a 20. alkalommal. Húsz éve immár, egy-két kihagyással, de minden őszön itt vagyunk, elkísérjük a gyermekmentők orvoscsoportját. Az idei esztendő annyiban különleges, hogy elvált egymástól a két misszió időpontja, mert az orvoscsoport idén egyelőre még nem kapta meg az engedélyét, ők egy későbbi időpontban jönnek Erdélybe gyerekeket vizsgálni, szűrni” – válaszolta Kövér.

És hogy ez gördülékenyebben menjen, Buzánszkynak az volt a válasza, hogy egy focizás után leülünk a közös asztalhoz, néhány pálinkát elfogyasztva beszélgetünk, és onnantól kezdve más lesz a hozzáállás. És úgy is történt” – hangsúlyozta Kövér.

Az Országgyűlés elnökét a határon túliaknak nyújtott sportberuházásokról is kérdeztük. „Hála Istennek az elmúlt 10–12 esztendő egy aranykorszak volt Magyarország számára, és az sok mindenben megnyilvánult. Részben sikerült a nemzetegyesítés folyamatát elkezdeni, s a határok felett átívelő módon a nemzetet újra egyesíteni. Ennek voltak közjogi momentumai is, vagyis az állampolgárság megadása, a kedvezményes honosítás, de az anyaországnak volt annyi gazdasági ereje, hogy különböző formákban anyagilag is segítse az itt élőket, illetve a Kárpát-medencében máshol élő elszakított nemzetrészeket.