Az örökös magyar sziget ötvenöt éve képekben

November 7-én 18 órától a csíkszeredai városháza dísztermében, november 8-án, szerdán ugyancsak 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében vetített képes könyvbemutatóra várják a nagyérdeműt. Korniss Péter világhírű fotográfus a csíkszeredai Bookart kiadónál megjelent, Hosszú úton. Szék 1967–2022 című fotóalbumáról maga a szerző beszél.

Kocsis Károly 2023. november 07., 15:572023. november 07., 15:57

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas Korniss Péter albuma világpremiernek számít a maga nevében, hiszen előtte még senki sem dokumentálta fotókkal 55 éven át egy település életét. Az Erdélyi-medence Kolozsvártól keletre eső, hatalmas középső területén, a Mezőség északnyugati sarkában, a Kis-Szamos mellékvölgyében fekvő legendás településről, Székről van szó, ahol a 86. évében járó, a jó pálinkát még ma is kismértékben gyógyszerként, nagymértékben orvosságként kezelő fotográfus 1967-ben, Novák Ferenc útitársaként járt először. Élete azóta összefonódott a faluval és annak lakóival –

a székiek befogadták, már közéjük tartozik. Ő azzal hálálta meg ezt a településnek, hogy életéből ötvenöt évet szánt erre a könyvére.

Az Erdélyi-Mezőség a Kárpát-medence egyik legrégibben lakott vidéke, az itteni sót már a rómaiak is bányászták. Árpád magyarjai is a sóbányáknak köszönhetően vetették meg itt a lábukat, Szent István az ország minden részébe juttatott innen ebből az értékes alapanyagból. Hirdetés Maga a település az utolsó Árpád-házi király, III. András idején, 1291-ben szerepel először oklevélben (Zeek), de ekkor már szabad királyi városként, ami jóval korábbi alapításra utal. Székelyföldi honfoglalók 1315-ben Scekakna, 1438-ban Scekakna Villa, 1516-ban Zeek Opidium, 1545-ben Zeék, 1579-ben Szeék, 1612 óta pedig Szék néven említik, amiben hajlamosak lehetünk székely gyökereket látni, de a falutörténet szerint

vízvidéken előforduló gázlókra vonatkozó székes, sekély víztől kapta nevét,

vagy a sóbányászathoz köthető: szék, szik, só. Ám a székelyek azért innen sem hiányoznak: a település 1717-es, tatárok általi elpusztítása után, amikor alig száz lakosa maradt, az újratelepítők java része Székelyföldről érkezett.

Fotó: Korniss Péter/Facebook

Székely virtuskodásra utal az a sajátos szokás is, miszerint a falu három utcájában – Csipkeszegen, Forrószegen és Felszegen – 1989-ig még rendszeresen működő három táncház egyikéből csak meghívásra lehetett átmenni és itallal való kínálás után belépni a másikba, különben az eltévelygő alapos verésben részesült. És a lányok is csak úgy mehettek egyik szegből a másikba táncolni, ha odavalósi volt a szeretőjük. Vagy szintén ismerős lehet a székelyföldi olvasónak az, amit ifj. Csoóri Sándor mesélt annak idején a Mandinernek: „El se tudják a maiak képzelni, de

ott például nő nem mehetett be a kocsmába. A kocsma előtt várták a férjüket.

Az volt a törvény ugyanis, hogy nem ehetett a család addig, amíg nincs otthon a családfő. És ha nem ment haza a családfő, akkor megszólták a faluban. Vagy szerdán nem lehetett a lányokhoz menni…” Idegen elemektől mentesen A korábban vármegyeházával is büszkélkedő, 1812-ben bányaomlás által sújtott település a 19. század közepétől, a sóbányászat veszteségessé válástól kezdett egyre inkább háttérbe szorulni, amit az 1899-es tűzvész tetőzött. Előtte tizenöt évvel fokozták le nagyközségi rangra, s azóta lakossága is folyamatosan csökken, nagyjából 3500-ról a jelenlegi 2200-ra. De az egyre inkább új etnikai arculatot öltő közegben is sikerült megmaradnia örökös magyar szigetnek, az ott élő románok és cigányok száma ma sem éri el a kétszázat.

Fotó: Korniss Péter/Facebook

Az, hogy Szék hagyományos kultúrája – Takács András megfogalmazásával élve – „a XX. század végéig nyomon követhető egészként működött, értékrendi és esztétikai rendszert alkotott”, egyrészt az elzártságának köszönhető, hiszen nem halad át rajta vasút, de

az első valamirevaló országút is csak 1940 után épült a magyar kormány jóvoltából,

miután Észak-Erdély visszakerült ugyan az anyaországhoz, de Kolozsvár és vele együtt a kincses várost Marosvásárhellyel összekötő útszakasz túlnyomó része idegen kézen maradt.

Fotó: Korniss Péter/Facebook

Periferiális helyzete mellett azonban „inkább azon belső erők jelentőségét kell kiemelni, amelyek szinte garantálták, hogy hagyományaival összeegyeztethetetlen idegen elemek ne kerülhessenek kultúrájába”. Ezek közül legfontosabb az, hogy

a faluközösség szinte minden tagja ott született,

és az 1990-es évekig ott is élte le az életét, a fiatalok külföldre járása, városra való költözése csak az utóbbi évtizedekben vált jellemzővé. Gyűjtők kincsesbányája Így nem csoda, hogy a még 1995-ben is rendszeres – igaz, akkor már csak „központi” – táncházat éltető település sokáig a néprajzosok kimeríthetetlen kincsesbányájának bizonyult, főként a 20. század elejétől kezdve, amikor Bartók Béla és Kodály Zoltán végzett itt gyűjtőmunkát, míg Lajtha László először 1940 decemberében és 1941 januárjában tanulmányozta a táncrendeket.

Fotó: Korniss Péter/Facebook

De nemegyszer megfordult itt – mások mellett – Nagy Olga népmese-, dr. Kós Károly néprajz- vagy Kallós Zoltán, Martin György, Olsvai Imre, Pálfy Gyula, Falvay Károly, Halmos Béla, Sebő Ferenc, Tímár Sándor népzenegyűjtő is, no meg nagyenyedi születésű koreográfus, rendező, etnográfus Novák Ferenc Tata, aki aztán egyszer az 1961 óta már a Nők Lapja szerkesztőségében dolgozó Korniss Pétert is magával vitte.

Fotó: Korniss Péter/Facebook

A közösség akkori, hétköznapokban megélt hagyományőrzését jól szemlélteti a budapesti fotószövetség zsűrijének anekdotába illő tévedése: Korniss 1967-ben készített fotósorozatáról azt hitte, hogy azon a Magyar Állami Népi Együttes szerepel, ráadásul megrendezett jelentben. Miután kiderült, hogy a felvételek helyszínéül az egyik széki táncház szolgált, már senki sem csodálkozott azon, hogy az első, 1972-es budapesti táncház hirdetményére a „Táncház – úgy, mint Széken” felirat került.

Fotó: Korniss Péter/Facebook

Aztán szép lassan az ottani táncházas világ is kimúlt, az utóbbi időben Korniss Péternek már ahhoz is engedélyt kellett kérnie, ha fényképezni szeretett volna egy lakodalomban – és az is előfordult, hogy elutasították, holott keresztlánya is van a faluba, jól ismeri mindenki. De végül a képsorozat megszületett, a belőle készült album, ha korlátozott példányszámban is, de megjelent, mindkét helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.

Fotó: Korniss Péter/Facebook