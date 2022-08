Az örmény kultúrába is betekintést lehet nyerni az Egyfeszten

Pénteken délelőtt is több érdekes programmal várták az Örmény udvarba látogatókat. A folyamatosan megtekinthető kiállítások mellett igazi homokban főtt örmény kávéval is szolgáltak a betérőknek.

A gyerekeket is foglalkozásokkal, örmény meseolvasással szórakoztatják, a fiatalok szabadulószobában kalandozhatnak, illetve idén is nagy sikere van a Térképezd fel játéknak, ami során nevezetességeket kell felkutatni a város területén.

Az örmény katolikus templomtól vezetett városnéző túra indult Kálmán Attila történésszel, aki többek között az örmények Erdélybe, Gyergyóba való betelepedéséről is mesélt. Idén nem csak az örmény sorokat, házakat mutatták be, hanem azt is, hogy miként fonódik össze a székelyek, örmények, zsidók élete a történelem során.