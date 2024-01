Az Oppenheimer kapta a legtöbb Oscar-jelölést

Christopher Nolan Oppenheimer című filmje kapta a legtöbb, 13 jelölést az idei Oscar-díjakra az Amerikai Filmművészeti és Filmakadémia szerdai, bejelentő eseményén. Mellette a Szegény párák 11 jelölést, a Megfojtott virágok 10-et, míg a Barbie 8 nominációt kapott. A látványtervezői kategóriában ismét van magyar jelölt: Mihalek Zsuzsa is esélyes a díjra a Szegény párák című filmért.

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) kedden a Los Angeles-i Samuel Goldwyn Színházban hozta nyilvánosságra az Oscar-jelöléseket. A több mint 20 filmes kategória jelöltjeit a Jokerből ismert Zazie Beetz és Jack Quaid, Az éhezők viadala sztárja olvasta fel, az eseményt a filmakadémia élőben streamelte a honlapján és az ABC televízió reggeli műsora is közvetítette.

A legjobb film kategóriában az American Fiction, a Barbie, az Egy zuhanás anatómiája, az Előző életek, a Maestro, a Megfojtott virágok, az Oppenheimer, a Szegény Párák, a Téli Szünet és az Érdekvédelmi terület versenyeznek.

A legjobb főszereplő színész díjára Bradley Coopert (Maestro), Cillian Murphyt (Oppenheimer), Colman Domingot (Rustin), Jeffrey Wrightot (American Fiction) és Paul Giamattit (Téli szünet) jelölték.

A legjobb főszereplő színésznő díjára Anette Bening (Nyad), Carrey Mulligan (Maestro) Emma Stone (Szegény párák), Lily Gladstone (Megfojtott virágok), Sandra Hüller (Egy zuhanás anatómiája) esélyesek.

A legjobb férfi mellékszereplő kategóriában Mark Ruffalot (Szegény párák), Robert De Nirot (Megfojtott virágok), Robert Downey Jr.-t (Oppenheimer), Ryan Goslingot (Barbie) és Sterling K. Brownt (American Fiction) jelölték.

A legjobb női mellékszereplő America Ferrera (Barbie), Da'Vine Joy Randolph (Téli szünet), Danielle Brooks (The Color Purple), Emily Blunt (Oppenheimer) és Jodie Foster (Nyad) kerül ki.

A legjobb rendező oscarjára Cristopher Nolan (Oppenheimer), Jonathan Glazer (Érdekvédelmi terület), Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája), Martin Scorsese (Megfojtott virágok) és Yorgos Lanthimos esélyesek.

A legjobb eredeti forgatókönyv díját az Egy zuhanás anatómiája, az Előző életek, a Maestro, a May December és a Téli szünet kaphatja, míg a legjobb adaptált forgatókönyv díjára az American Fiction, a Barbie, az Oppenheimer, a Szegény párák és az Érdekvédelmi terület forgatókönyvírói esélyesek.

A legjobb operatőrnek járó díjat A gróf, a Maestro, a Megfojtott virágok, az Oppenheimer vagy a Szegény párák operatőre viheti haza, míg a legjobb vágónak járó elismerés az Egy zuhanás anatómiája, a Megfojtott virágok, az Oppenheimer, a Szegény párák vagy a Téli szünet vágójának jár majd.

A legjobb animációs filmnek járó oscarra a Fiú és a szürke gém, az Elemi, a Nimina, a Pókember: A Pókverzumon át és a Robotálmok esélyesek.

A legjobb nemzetközi filmnek járó díjat a spanyolországi A hó társadalma, a németországi A tanári szoba, az olaszországi Io Capitano, a japán Tökéletes napok és az egyesült királyságbeli Érdekvédelmi terület kaphatja.

A legjobb dokumentumfilm oscarjára a 20 Days in Mariupol, a Bobi Wine: The People's President, a La memoria infinita, a Négy nővér, valamint a To Kill a Tiger esélyesek.

A jelöltek teljes listája ide kattintva érhető el.

A jelölésekről az amerikai filmakadémia csaknem 11 ezer fős tagsága döntött szavazással. Idén a szavazattal rendelkező tagok rekordszámú, 93 országból küldték be voksaikat. A legjobb film kategória jelöltjeiről az egész tagság szavazott, a többi kategóriában az illető ágazatokhoz tartozó tagok voksoltak – mondta el Janet Yang, a filmakadémia elnöke.