Az önkormányzatok készülnek az iskolakezdés felelősségének átvételére

Nagy a bizonytalanság. Ki kezdi el, hol és milyen formában az új tanévet szeptember 14-én? • Fotó: Gábos Albin

A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában az államfő azt mondta, hogy az egyes településeken jegyzett koronavírusos megbetegedések számának függvényében három forgatókönyv léptethető érvénybe az iskolakezdés kapcsán. Ezek a következők:

zöld forgatókönyv, amikor a településen kevesebb mint 1-re tehető az ezer főre eső új megbetegedések számának átlaga az előző 14 napban;

sárga forgatókönyv, amikor ez az átlag 1 és 3 közé tehető, illetve

vörös forgatókönyv, amikor az átlag meghaladja a 3-at.

Iohannis az Agerpres beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy

minden esetben helyi szinten, a helyi adatok figyelembe vételével dönti majd el a megyei vészhelyzeti bizottság, hogy a zöld, a sárga vagy a vörös forgatókönyvet alkalmazzák.

A zöld forgatókönyv esetén az iskola valamennyi tanulója bejár az iskolába, a sárga forgatókönyv esetén a tevékenység részben az iskolában, részben online zajlik, piros forgatókönyv esetén pedig senki nem jár be a tanintézménybe – magyarázta. A sárga forgatókönyv alkalmazása esetén az óvodások, továbbá az elemi osztályok tanulói, valamint a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek járnak majd be a tanintézménybe, a többi osztály tanulói pedig – az iskola vezetőségének döntése értelmében – felváltva mehetnek iskolába, hogy legyen helyük azoknak, akiknek naponta be kell járniuk.

Az elnök szerint a települések besorolásáról csak a tanévkezdés előtti napokban döntenek az azt megelőző 14 nap esetszámainak átlaga alapján, a jelenlegi adatok szerint azonban

a romániai települések nagy részén a zöld forgatókönyv lépne életbe, „néhány száz” olyan település van, ahol a sárga és ötven olyan, ahol a vörös forgatókönyvet kellene alkalmazni.

Klaus Iohannis arról is beszélt, hogy az egészségügyi minisztérium már elkezdte a különleges egészségvédelmi szabályok kidolgozását egyebek mellett a fizikai távolságtartásra, a higiéniára és a fertőtlenítésre vonatkozóan.

Eddig is voltak kihasználatlan tantermek

Marosvásárhelyen nem okoz gondot a tanteremhiány, hiszen a járvány kitörése előtt is álltak üresen termek néhány iskolaépületben. Cosmin Blaga, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője szerint főleg a tanfelügyelőségek határoznak majd, ha helyi szintű döntéshozatalra kerül a sor, de van elég iskolaépület a városban. A Nicolae Bălcescu-, illetve a Bernády György Általános Iskolában is voltak kihasználatlan termek a járvány előtt is, ezért nem okoz majd gondot, ha szükség lesz újabb termekre, főleg, ha fele-fele arányban, felváltva fog néhány osztály bejárni – nyilatkozta a sajtószóvivő.

A hivatalos átiratra várva

Székelyudvarhely önkormányzatának vagyongazdálkodási osztálya is elkezdett már foglalkozni a rendelkezésre álló tantermekkel, amikor a kormány szóvá tette, hogy lehetséges lesz az iskolakezdéssel kapcsolatos döntés helyi szintű meghozatala – magyarázta Zörgő Noémi, az önkormányzat sajtófelelőse.

Az egyházi iskoláknál oktatás céljából bérli az ingatlanokat a város a katolikus és a református egyháztól, és ezekben az iskolákban is meg kell nézni, hogy azokon az osztálytermeken kívül, amelyeket már bérlünk, van-e az adott épületben még olyan felület, amit tanteremként lehet használni. Tudjuk, hogy vannak olyan iskolák, ahol léteznek szabad termek, de amíg nem érkezik hivatalos minisztériumi átirat, semmit sem tudunk lépni

– vázolta a székelyudvarhelyi helyzetet a sajtós.

Normális iskolakezdésre készülnek

Csíkszereda önkormányzata készül a megszokott iskolakezdésre, és remélik, hogy a sok elindított beruházás (több oktatási intézményt is hőszigetelnek) ellenére rendes keretet tudnak biztosítani a diákoknak, azonban

nincsenek üresen álló tantermek, hiszen teljes kihasználtsággal működnek a tanintézmények

– tudtuk meg Füleki Zoltán alpolgármestertől.

A hargitai megyeközpont legtöbb iskolaépületében építkezés zajlik jelenleg, és ha normálisan elkezdődik az iskola, ahogy az előző években, akkor biztosan lesznek olyan középiskolák, ahol délelőtti és délutáni oktatás is várható.

Nem lesz kész az összes épület iskolakezdésre, a Nagy Imre Általános Iskola biztosan kész lesz, a József Attila iskolánál is remélem, hogy a belső rész elkészül, hogy legyen minden osztálynak tanterme. A középiskoláknál, például a Kájoni-, Kós iskolaközpontoknál lehet, hogy be kell vezetni a délelőtti és délutáni váltást, természetesen abban az esetben, ha elkezdődik normálisan az iskola

– fejtette ki Füleki Zoltán. Az alpolgármester személyes véleménye szerint nem jó ötlet a hibrid megoldás sem, illetve az sem, ha távoktatással tanulnak tovább a gyerekek.

„Meg vagyok győződve, hogy elég fegyelmezettek Hargita megyében az emberek a járvány kordában tartásához.

A helyes maszkviselés, a távolságtartás, az órák lecsökkentése, a kézfertőtlenítések, az osztálytermek fertőtlenítése elegendő kell legyen ahhoz, hogy normálisan járjanak a diákok iskolába

– magyarázta Csíkszereda alpolgármestere.