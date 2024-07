Az oltáspótlások, a természetes immunizálódás és a nyár is segít a „kanyaróhelyzeten”

Múlt hónapban összesen négy igazolt kanyarós megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében, ebben a hónapban pedig szintén négy megbetegedés került be a nyilvántartásba. Igaz ugyan, hogy utóbbiak lényegesen rövidebb idő alatt történtek – hiszen még a hónap első felében vagyunk –, mint a júniusiak, de ez olyan kevés esetszám, hogy nem lehet belőlük tendenciákra következtetni – hangsúlyozta Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy az utóbbi időszakban csökkent a kanyarós megbetegedések száma, ami várható is volt.

Több oka van annak, hogy lassult a fertőzés terjedése az elmúlt hetekben.