Az innovációra helyezték a hangsúlyt

Ha meghal egy beteg, megürül egy ágy, de rögtön be is telik

Egyre csak bővítik Hargita megyében a kórházak Covid-részlegeit, az intenzív terápiás ágyak számát is növelik, de azok azonnal be is telnek. Az igazolt fertőzöttek kórházba kerülésének az arányát tekintve „sokkal rosszabb a helyzet, mint tavasszal”.