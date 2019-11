Az igény megvan a terelőútra, már csak pénz kellene hozzá

Elkerülőút híján a forgalom zöme a városközponton halad át. Napi szintű a torlódás, a dugó • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A megvalósíthatósági tanulmány mellett ugyanakkor beazonosítottuk azt a 273 területtulajdonost, akiket érint a beruházás” – tudtuk meg Zörgő Noémi sajtószóvivőtől. Az elmúlt években ezzel szemben több útvonalterv is szóba került, például az az elképzelés, amely szerint a terelőút a Kadicsfalva, Székelyszenttamás és az ülkei eltérő vonalán kerülné el a várost, mivel azonban ez az elképzelés sokkal bonyolultabb megvalósítást igényelne (Oroszhegy község adminisztratív területét is érintené), így teljesen kizáródott.

így mintegy fél körgyűrű létesülhetne ugyancsak Székelyudvarhely adminisztratív határterületén. Ez pedig azért fontos, mert ez a szakasz megyei utat érint, így más forrásokból – a megyei tanácstól vagy a fejlesztési minisztériumtól (MDRAP) – is lehetne finanszírozást biztosítani a kivitelezésre. „Azt is számításba kell venni, hogy 2021-től az Európai Uniónak új támogatási ciklusa lesz, és nem tudni előre, hogy milyen támogatási struktúrával fog dolgozni” – jegyezte meg Zörgő Noémi.

A lobbizás tekintetében nincs megállás, tudtuk meg, a polgármester azóta is többször tárgyalt Bukarestben, legutóbb a napokban. Egyébként arra is van elképzelés, hogy

Nem csak tranzitforgalom

Bár az új okos jelzőlámpák az elkövetkezőkben sokkal pontosabb adatokkal szolgálnak majd, az már most is sejthető, hogy a várost nem csupán az áthaladó forgalom terheli: az elmúlt években rohamosan megnőtt a bejegyzett gépjárművek száma Székelyudvarhelyen. A tervezett elkerülő út tehát

nemcsak a tranzitforgalomtól óvná meg a várost, hanem így a település különböző részei, negyedei is sokkal gyorsabban megközelíthetők volnának,

„felszusszannának” a jelenleg sok esetben egyetlen útvonalként használható artériák.

Székelyudvarhelynek mellesleg van mobilitási terve, ebben több konkrét megoldás is szerepel a város forgalmának tehermentesítésére. Legutóbb a Bethlen Gábor utcai kerékpársáv kapcsán is elhangzott: fontos lenne meggyőzni a városlakókat, hogy gépjárművük helyett más lehetőségeket válasszanak. Ezek közül az egyik a kerékpározás, a másik pedig a tömegközlekedés. A nemrégiben elnyert, mintegy 15 millió eurós pályázatokban egyebek mellett nyolc elektromos busz megvásárlása is szerepel, amelyek mellé komplex követési rendszer, diszpécserszolgálat, utasszámláló is fog tartozni.

Parkolás – keresik a megoldást

Jó hír ugyanakkor a parkolás miatt bosszankodóknak, hogy parkolóházak kialakítására is van terv. „Jövő héten kötünk szerződést egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely egy parkolóház építését készíti elő. Gálfi Árpád és Szabó Sámuel legutóbbi bukaresti munkaútján meg is nézett egy előregyártott elemekből felépült többszintes parkolóházat. Az elképzelés szerint ide is egy hasonló épülne” – újságolta a sajtószóvivő.

Korábban már írtunk arról, hogy Székelyudvarhelynek elővásárlási joga van a Vásártér utcai, jelenleg a Petrom olajipari vállalat tulajdonában lévő területre: ezt a cég most semlegesít a vegyi szennyezéstől, a város pedig azzal a szándékkal vásárolná meg, hogy parkolót alakítson ki a területen.

Emellett megtudtuk, pénteken tárgyalt a polgármester és az új fejlesztési igazgató a Román Vasúttársasággal a rendőrség mögötti terület használatáról. „A tárgyalások nem zárultak le, a CFR vasúttársaság nem zárkózott el egy, a város számára mindenképpen kedvező álláspont meghozatalától, de a részletekkel később tudunk szolgálni” – közölte a hivatal a találkozó apropóján.

Okos lámpák – előrelépés, de nem mindenre megoldás

Sok és heves vitát szült a nemrég beüzemelt okos jelzőlámpák ügye is. Az előzetes felmérések alapján egyértelmű volt, hogy a négy csomópont közül a legforgalmasabb a bethlenfalvi kereszteződés, míg a másik három nagyjából azonos forgalmat bonyolít le, a Vásártér, Sas és Nicolae Bălcescu utcák találkozása egy kicsivel többet, mint a másik kettő.

„Fontos hangsúlyozni, a jelenleg működő rendszer lényege, hogy forgalomfüggő: a zöldidőt a rendszer határozza meg, az igény függvényében. Az új működési elv kidolgozása során az eddigi arányokat bővítették ki. Ez azt jelenti, hogy az egyes irányokban maximalizálták a zöld jelzés időtartamát” – magyarázta a hivatali sajtószóvivő. Egyébként a négyből három rendszer „okosabb”, tehát forgalomszámlálásra is képes, a Bethlenfalvi úton egyelőre kissé egyszerűbb rendszer üzemel. Mint már említettük, a rendszer járulékos előnye, hogy negyedórás bontásban pontosan lehet követni a három csomópont forgalmát.