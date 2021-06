Az idei Filmszeredán a filmek is „mennek” a nézőkhöz

Idén új helyszíneken is tartanak vetítéseket. Az egyik ilyen az Óceán üzlettel szembeni terület lesz a Temesvári-sugárúton • Fotó: Veres Nándor

Minden évben igyekszenek újdonságokat becsempészni a Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztivál programjába, idén ez főként a helyszínek bővítésében érhető tetten – mutatott rá megkeresésünkre Mihály László szervező.

HIRDETÉS

Mint részletezte, a szabadtéri helyszíneket szerették volna kiterjeszteni, és azt is fontosnak tartották, hogy lakótelepekre vigyék ki a vetítéseket.

A cél az volt, hogy ne az érdeklődőknek kelljen a városközpontba utazniuk, hanem a filmek érkezzenek hozzájuk.

Két ilyen lakótelepi helyszínen tartanak vetítéseket:

a Temesvári-sugárúton, az Óceán üzlettel szembeni területen és a Pacsirta sétány sportpályáján.

Emellett kiemelt helyszínként továbbra is megmarad a Csíki Mozi és a Mikó-vár udvara.

Ismét lehet mozizni Csíkszeredában, nyilvános az ötödik Filmszereda programja Nyári dátumot választottak a szervezők az idei Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztiválnak. A jövő héten, június 23. és 27. között tartandó filmszemle programját és a vetítendő alkotások címét és vetítéseik időpontjait is közzétették. Nyári dátumot választottak a szervezők az idei Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztiválnak. A jövő héten, június 23. és 27. között tartandó filmszemle programját és a vetítendő alkotások címét és vetítéseik időpontjait is közzétették.

Ingyenes vetítések

Mihály László arra is kitért, hogy a járványügyi előírások miatt létszámkorlátozásra kell számítani a rendezvényen.

A szabadtéri vetítésekre karkötőkkel lehet majd belépni, és a megadott ülőhelyeken helyet foglalni, de a lakótelepeken otthonaik ablakaiból is figyelemmel követhetik a vetítéseket a lakók.

A Csíki Mozi hetven százalékos kapacitással működhet, tehát 176 nézőt fogadhatnak, és a maszkviselés kötelező lesz.

A rendhagyó szabadtéri helyszíneken megszervezett vetítések ingyenesek lesznek, akárcsak a rendezvény első napján a Mikó-vár udvarán tartottak, a zárókoncert pedig mindazok számára díjmentes lesz, akik a hét folyamán bármelyik filmre jegyet váltottak.

A többi filmre 15-20 lejbe kerülnek a belépők, a korábbi vetítések rendszerint kevesebbe, az estiek többe kerülnek. Jegyvásárlásra a mozi jegypénztáránál és a bilete.ro oldalon van lehetőség. Újdonság továbbá, hogy

az esti vetítések alkalmával gyerekfoglalkozásokat tartanak, így amíg a szülők megnézik a filmet, a kicsikre a gyerekmegőrzőben vigyáznak.

Szerda, csütörtök, péntek

Az ötnapos rendezvényt szerdán 17 órától a Csíki Kamarazenekar koncertjével nyitják meg a Mikó-vár udvarán. Ezt követően a Farkas György Mostmár jöhetsz, Jézuska című kisjátékfilmjét vetítik 18 órai kezdettel ugyanezen a helyszínen, a vetítés után pedig közönségtalálkozót is tartanak. 19 órától Nagy Anikó Mária és Szabó Attila Otthon, otthon című kisjátékfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők szintén a Mikó-várban, 20 órától pedig közönségtalálkozó szerepel a programban. Este fél kilenctől aztán párhuzamosan két vetítést is tartanak: a Csíki Moziban May el-Toukhy Szívek királynője című dán-svéd drámáját vetítik, a Mikó-várban pedig a Nagy Anikó Mária rendezte Vonal felett című dokumentumfilmet láthatja a közönség.

Csütörtökön Orosz Dénes romantikus vígjátékával indul a vetítés a Csíki Moziban: A Seveled című filmet tűzték műsorra 18 órától, román felirattal. Ezt követi ugyanezen a helyszínen román felirattal Chloé Zhao A nomádok földje című filmdrámája, ami idén a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat is megkapta.

Pénteken elsőként Thomas Vinterberg filmjét vetítik magyar felirattal a Csíki Moziban, a Még egy kört mindenkinek vetítése 17.30-kor kezdődik. Utána, 19.30-tól ugyanezen a helyszínen Szabó István Zárójelentés című filmjét nézheti meg a közönség. 21.30-tól aztán az egyik rendhagyó helyszínen, a Temesvári-sugárúton, az Óceán üzlettel szembeni területen lesz látható a Lakos Nóra által rendezett Hab című alkotás.

Szombat, vasárnap

Szombaton már délelőtt elkezdődnek a vetítések. 11 órától a Hanno Olderdissen által rendezett Lassie hazatér című filmet tekinthetik meg az érdeklődők magyar szinkronnal a Csíki Moziban, 13 órától pedig ugyanez a film román szinkronnal lesz látható ugyanott. Később, 18 órától Radu Jude Babardeală cu bucluc sau porno balamuc című, a Berlinalén Arany Medve díjat nyert filmjét vetítik a moziban magyar felirattal. 20.30-tól Céline Sciamma Portré a lángoló lányról című alkotása lesz látható ugyancsak a moziban magyar felirattal. 21.30-tól aztán a másik új helyszínen, a Pacsirta sétány sportpályáján vetítik Lóth Balázs Pesti balhé című filmjét román felirattal.

Vasárnap délelőtt 11 órától a Lelki ismeretek című Pixar animációt lehet megnézni 3D-ben, magyar szinkronnal a Csíki Moziban, 14.30-tól pedig a colectiv című film lesz látható a Mikó-várban, Alexander Nanau rendezésében. 16.30-tól ismét a moziban lesz vetítés: Ilja Krzsanovszkij, Jekaterina Oertel orosz rendezők Dau. Natasha című filmjét láthatják az érdeklődők, magyar felirattal. A rendezvény utolsó vetítése 19 órától kezdődik a Mikó-várban: Nagy Viktor Oszkár Becsúszó szerelem című filmjének premier előtti vetítését kísérhetik figyelemmel a résztvevők román felirattal. A vetítést követően, 21 órától a rendezvénysorozatot a Loose Neckties Society koncertjével zárják.