Az év egyik legnagyobb blockbustere, a Dűne folytatása is megérkezett a mozikba

A vasárnap Semmelweis-vetítéssel indul 11 órától, 16 órától a Bob Marleyről (Bob Marley: One Love) szóló életrajzi filmet vetítik. A napot a Four Daughters arab dokumentumfilm vetítése zárja.

A jegyvásárlás ide kattintva érhető el.

Cinema Călimani (Maroshévíz)

A maroshévízi Călimani moziban szombaton 17 óra 30 perctől vetítik a Dűne második részét. 14 órától a Kutya és macska című francia vígjátékot lehet megnézni, 15 óra 30 perctől a Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training című anime lesz műsoron.

Vasárnap 14 órától a Madame Web-et lehet megnézni 16 óra 15 perctől pedig a Semmelweist vetítik, a napot pedig a Dűne: Második rész vetítése zárja 18.30 perctől.

A program ide kattintva érhető el.

Cineplexx (Marosvásárhely)

A marosvásárhelyi Shopping City bevásárlóközpontban működő Cineplexx moziban a hétvége folyamán 12 vetítésen lehet megnézni a Dűne második részét (Dune: Part II), de a Bob Marley: One Love-ot, a Madame Web-et, az Argylle: A szuperkém-et, valamint a Semmelweist is vetítik.

A program és a jegyvásárlás ide kattintva érhető el.