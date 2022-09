Az esőzések velejárója a megemelkedett vízszint – és a sok hulladék

Jelentősen megnőtt az utóbbi napok esőzései után az Olt-folyóban sodródó műanyagpalack és egyéb hulladék mennyisége – a partjairól gyűjtötte be a folyó, amint megemelkedett a vízszintje. Úgy tűnik, a sok szemétgyűjtési akció, a környezettudatosságra való nevelés gyakorlatilag hiábavaló volt: még mindig sokan dobják ki a hulladékukat a természetbe.

Az utóbbi napok esőzései megemelték az Olt-folyó szintjét, és ezzel párhuzamosan a patakmederbe kidobott hulladékok, pillepalackok mennyisége is megnőtt, amelyek sodródnak az áramlattal lefele. „A jelenlegi jogszabályok értelmében az adott közigazgatási egységhez tartozó folyószakaszok tisztántartásáért, a szemét eltakarításáért a polgármesteri hivatalok felelnek” – válaszolta érdeklődésünkre Kristó Hugó, a Hargita Megyei Olt Vízügyi Igazgatóság csíkszeredai szakaszmérnökségének vezetője.

a helyi tanácsok, illetve a környezetőrség is róhat ki bírságokat annak, akiről kiderül, hogy kidobta a szemetét a természetbe.

Azt ő is megerősítette, hogy az esőzések után szemetesebb lett a folyó, azonban úgy véli, az elmúlt évekhez képest egyre kevesebb lebegő hulladékot lehet látni.

Takarítás mások után

A téma kapcsán említést tett még a szennyezés visszaszorításáért szervezett számos akcióról is. Például az országos szintű mozgalmakról, mint amilyen a Let's Do It, Romania, vagy a Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter által idén kezdeményezett Tiszta Romániát! elnevezésű akció.