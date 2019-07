Gumicsizma és esőkabát: az eső sem tántorítja el a fesztiválozókat, hogy bulival indítsák az idei Tusványost

Remek hangulatban kezdődött el kedden a kerek évfordulót ünneplő Tusványos: a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor tusnádfürdői helyszíne estére az esős időjárás ellenére is benépesedett. A nulladik napon a Metropol Group fellépésével rajtol a koncertek sorozata, majd a Magashegyi Underground és a Quimby is színpadra lép.

A jókedv, a régi ismerősökkel való találkozás, a karszalagváltás és a kipakolás került a középpontba a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nulladik napjának első felében, még az eső sem igazán szegte a Tusnádfürdőre érkezők kedvét, hiszen ahogy fotósunk is látta,

a sátorállítás a vizes táborban sem igazán jelentett kihívást az esőkabáttal és gumicsizmával is felszerelkezett fesztiválozóknak.

A lazább programú nulladik nap után szerdán már számos előadás és egyéb kikapcsolódási lehetőség is várja a tusványosozókat.

A fesztivál hivatalos megnyitóját szerdán, 10 órától tartják a Lőrincz Csaba sátorban, majd ugyanitt 11 órától Közép-Európa EP-választások utáni helyzetéről értekeznek.

Terítékre kerül az utóbbi időszak egyik legvitatottabb témája is: 13 órától a Kós Károly sátorban Úzvölgye és egyéb határvitáink címmel tartanak panelbeszélgetést. Akik könnyedebb programra vágynak, ellátogathatnak a Future Terminal sátorba, ahol interaktív játékokkal és kvízzel várják az érdeklődőket, a MIT sátorban Stand up Comedy várható 17 órától, a Rákóczi-udvarban pedig 18 órától borkóstolót is tartanak.