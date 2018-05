Az erdélyiek vendégszeretetét csodálják a gyalogos zarándokok

Molnár Sándortól, a Mária-út erdélyi szakaszának felelősétől megtudtuk, hogy a napi csatlakozók mellett úton van a marosvásárhelyi és gyulafehérvári zarándokcsoport is. A gyergyói vonalon három magyarországi csoport halad, továbbá érkezőben a kolozsváriak és Kézdivásárhely irányából a háromszékiek. A Száz kilométer a Mária-úton elnevezésű kezdeményezéssel pünkösd előtt népszerűsíteni akarták a több irányból Csíksomlyó felé tartó gyalogos lehetőséget, és azt is, hogy

egyedül sem kell félni. Egyének és páros gyaloglók is úton vannak.

Noha most a pünkösdi búcsúra érkeznek a zarándokok, a Mária-út egész szezonban járható. Kiépítették, illetve megjavították az infrastruktúrát. Nagyon sok önkéntes kapcsolódott be a munkába, továbbá az egyházak, valamint a megyei és helyi önkormányzatok, civil szervezetek is, hogy hosszú távon emelni tudják a Mária-út minőségét. Idén információs táblák és pallók is készültek.