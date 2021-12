Az erdélyi egészségügyi piac kereslet-kínálata ért össze szombaton

Szombat este a marosvásárhelyi Studium Prospero Alapítvány székhelyén szervezett találkozón mutatták be erdélyi és partiumi kórházi vezetők intézményeiket, és számoltak be a rezidensszakmára készülő orvosoknak arról, hogy a következő néhány évben milyen szakorvosokra lesz szükségük, mit kínál az általuk vezetett intézmény.

Valamennyi erdélyi és partiumi kórháznak nagy szüksége van olyan szakemberekre, akik a pályájukat itthon képzelik el • Fotó: Rab Zoltán

A járvány idején felértékelődött a háziorvosok és pneumónia-fiziológusok szerepe, ezért érdemes ezeket a szakokat választani. Ugyanakkor arra biztatta a rezidenseket, hogy válasszák a járóbeteg-rendelést is a kórház mellett, de a sürgősségi szakokat is érdemes választani, mert ott olyan készsége fejlődik ki az orvosnak, amely más szakokon tíz éven belül nagy eséllyel elhalványul, és pedig a gyors reakciókészség – tette hozzá az államtitkár.

Mintegy tíz éve szervezi a Studium Prospero Alapítvány és az Erdélyi Rezidensorvosok Szövetsége azokat a találkozókat, amelyeknek fő célja, hogy az erdélyi és partiumi kórházak igazgatói bemutathassák intézményük kínálatát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának frissen szakvizsgázott rezidens orvosainak, állás- és szakmaválasztásuk elősegítése céljából. Idén kiemelt fontossággal várták külsős háziorvosok egyéni bejelentkezését is, akik 1-5 éven belül fiatal háziorvosnak adnák át praxisaikat.

Az alapítvány Bolyai-téri új épületének konferenciatermét megtöltő jelölteknek az intézményvezetők mutatták be a kórházat, amelynek az élén állnak, beszéltek a csapatról, a felszereltségről, a munkakörülményekről, illetve arról, hogy milyen orvosokra van a legnagyobb szükség jelen pillanatban és a következő években.

A Maros Megyei Sürgősségi Kórházat Szederjesi János aneszteziológus és intenzív terápiás főorvos, orvosigazgató képviselte, aki azt is elmondta, a megyei sürgősségi kórház továbbra is támogatja, hogy más, kisebb vidéki kórházak is képezhessenek rezidenseket, és arra biztatta a jelenlévőket, hogy forduljanak bizalommal hozzá szakmaválasztási kérdéseikkel. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház vezetője, Konrád Judit elmondta, 248 ággyal működő kórházukban a humán erőforrás a legfontosabb.

Aktuális kínálatuk alapján sürgősségi gyermekorvost, radioterapeutát, röntgenorvost, diabetológust, epidemiológust, geriátert, munkaorvost, plasztikai sebészt és orvosi statisztikust keres a jelenleg 1400 egészségügyi személyzettel dolgozó intézmény.