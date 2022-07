Az emberek „ki voltak éhezve Tusványosra” – számokban az idei tábor

Több kisebb összetűzés is történt ebben az évben a tusványosozók között, főként pénteken és szombaton – tudtuk meg a Tusványost biztosító Dakota Security ügyvezető igazgatójától, András Róberttől. Mint részletezte, ezekben az esetekben

„Megtörtént, hogy szét kellett választani a konfliktusba kerülőket, de ilyenkor megtettük ezt és kivezettük őket a tábor területéről. Kedden hajnalban két csoport került összetűzésbe, szerdán nem történt rendzavarás, és csütörtökön is mindössze egy eset volt; péntek és szombat viszont mozgalmasabb volt. Szerintem az idei nem volt nyugodtabb Tusványos, mint a 2017-es, 2018-as vagy 2019-es.

Arra is kitért, hogy a beléptetés során leggyakrabban otthonról hozott alkoholos italokat kellett elkobozniuk a fesztiválozóktól, megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy jelenlegi formájában nem teljes az ellenőrzés. Ennek oka, hogy csak a csomagokat nézik át, a ruházatot nem, tehát

Kérdésünkre azt is elmondta: az Orbán Viktor miniszterelnök szombati előadása során történt rendbontás alkalmával problémamentesen, erőszak nélkül sikerült kikísérni a rendbontókat a tábor területéről, nem tapasztaltak ellenkezést részükről.

megmotozni nem lehet a belépőket, ezért be lehet vinni elméletileg tiltott dolgokat is.

Nagy volt az igény a bulira, valószínű ki voltak éhezve Tusványosra, mert korábban ez nem volt jellemző, hogy még éjszaka is sorban álljanak

– mutatott rá.

Ellenőrzéseket tartottak továbbá Tusványoson a Hargita megyei bűnügyi nyomozók is a Maros megyei szervezett bűnözés elleni igazgatóság (DIICOT) közreműködésével. A vasárnap közzétett eredmények szerint az akció során ecstasy tablettát és kannabiszt is találtak a rendőrök öt Hargita megyei személynél, akik saját felhasználásra, de a fesztiválon történő kereskedésre is szánták a drogokat.

Egészségügyi panaszok

A mentőszolgálat munkatársai és a Vöröskereszt önkéntesei teljesítettek szolgálatot a táborban, akárcsak az utóbbi, 2019-es Tusványoson: akkor 171 személyt kellett ellátniuk, idén viszont „csak” 136-ot – mondta el megkeresésünkre Domokos Iván, a Hargita Megyei Mentőszolgálat orvosigazgatója. Ebből 35 személyt a Vöröskereszt csapata és a mentőszolgálat asszisztense a táborban látott el, a többi esetet pedig az egészségügyi sátorban kezelték.

Két súlyosabb eset volt, az egyik egy gyors frekvenciájú szívritmuszavar, a másik pedig egy kómás beteg, akinél felmerült a szívinfarktus gyanúja, ezért Marosvásárhelyre szállították, de később kiderült, hogy nem erről volt szó.