Tusványos legnagyobb hősei

Volt, aki a Kriza János Népzenei Sátor felé vette az irányt, hiszen a vonzáskörében még javában zajlott az élet este is, volt, aki a Csűr felé, sokan pedig a koncerttérre mentek megnézni és meghallgatni a Szabó Balázs Bandája fellépését.

Szombat estére a legtöbb előadósátoron már lezárult a ponyva, lefeküdtek a gyerekek, akik a Csíki Anyák sátrában játszottak napközben, mialatt a szüleik előadásokat hallgathattak ugyanitt, de legördült a függöny a Magyar Teátrum sátrában, és a Magyar Kultúra sátrából is elköszöntek az utolsó fellépők, szétszéledt a közönség, akik magukkal vitték azokat az élményeket, amelyekben részük volt (hogy csak néhányat említsünk, ahol tartalmas programokkal várták a betérőket).

Július 19–23. között meghatározó és izgalmas beszélgetések zajlottak Tusványoson a közel harminc programsátorban. Az előadásokat követően és azok mellett koncertek, kulturális, és egyéb szórakoztató programok színesítették a tusnádfürdői tábor életét, ember legyen a talpán, aki mindenhová eljutott. És ott volt még a személyes tusványosi találkozások öröme, amely a pandémia miatt egymást követő két évben nem következhetett be. Hiszen, mint többen elmondták, vannak ismerőseik, barátaik, akikkel mindig, vagy csak itt találkoztak évről évre.

Ahogy korábban is, az esti koncertek között Tusványos kabalamacija diktálta a tánclépéseket, majd a bemondó, aki sajátosan aranydrága bogaraimnak szólítja a közönséget, felkonferálta az idei Tusványos utolsó nagyszínpadi fellépőjét, a Honeybeastet. Ekkora már telt házas lett a koncerttér, sőt a beléptető sátornál még éjfélkor is hosszú sor kígyózott. A Honeybeast A legnagyobb hős című dalát egy emberként dalolta a közönség, egymásnak is énekelve, hogy „te vagy a legnagyobb hős a világon”.