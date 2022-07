Pezsgő péntek esti hangulat Tusványoson

2022. július 22., péntek

Tusványos: mennyire hatékony a 2022-es népszámlálás?

Sok nehezítő tényező akadályozta és akadályozza most is a népszámlálást Erdélyben. A technikai malőrök mellett, az adminisztráció kapacitásának hiányossága is közrejátszott a még mindig folyamatban levő összeírásnál.