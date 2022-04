Az elmaradt lakodalmakat idén be lehet pótolni, de növelni kell a költségvetést

„Péntek és szombat a keresettebb napok; azt tapasztaljuk, hogy a térségben továbbra is ez a két nap a divatos” – közölte. Megjegyezte, a tavaly nem vállaltak új lakodalmakat mindaddig, amíg az egy évvel korábbi foglalásokat be nem táblázták, így elsősorban a bepótolni kívánt alkalmaknak biztosítottak lehetőséget. „Függetlenül az általános drágulástól, az általunk kínált menücsomagok 10-15 százalékkal kerültek többe évente. Idén sajnos ez már a 20 százalékot is elérte az energiahordozók drágulása miatt, de ugyanakkor az alapanyagok közül a hús, a liszt vagy az olaj is szintén többe kerül. Emiatt eddig egyelőre egy pár mondta vissza a foglalást” – közölte a tulajdonos. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a minőségből nem szerettek volna engedni, így döntöttek a menüsorok drágítása mellett. „Soha nem volt még olyan, hogy csak két hónapra érvényes menüajánlatot tudjunk küldeni a foglalóknak, most ez is megtörtént. Sajnos, van esély rá, hogy a gazdasági helyzet tovább fog romlani, ám örülünk, hogy legalább tudunk dolgozni” – fűzte hozzá megemlítve, már 2024-re is van foglalásuk.

Menüdrágulás és munkaerőhiány

„Ha a 2018-as és 2019-es éveket veszem alapul, akkor idénre 30-40 százalékos a foglalásaink aránya” – ezt Nagy Levente, a székelyudvarhelyi Park Étterem működtetője közölte. A tavalyi évhez képest ez tíz százalékos növekedést jelent, reményeik szerint pedig idén a teljes esküvői szezonban dolgozni tudnak majd az áprilistól szeptember végéig tartó időtartamban. Vannak, akik idén a tavalyi foglalásukat pótolják, mások jövőre tették át, ám összességében visszaestek a foglalások száma.