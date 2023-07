Az ellátottak nem panaszkodnak, bírságolni mégis kell?

Az érintettek szerint felháborító módon zajlott a Marcel Ciolacu miniszterelnök által elrendelt ellenőrzés, amelyre országszerte igen szűk határidőn belül, e héten kellett sort keríteni az öregeket, fogyatékkal élő felnőtteket és gyermekeket befogadó intézményekben. Az akcióra azért van szükség, mert Ilfov megyében két idősotthonban is a felelősök elkepesztő állapotban és körülmények között, gyakorlatilag rabul ejtve tartottak időseket. „Az ő vétségeikért miért rajtunk kell elverni a port?” – tette fel a kérdést Klárik Mária, a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta idősotthon igazgatója.

Az első ellenőrzött egységek egyike a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által fenntartott Zathureczky Berta Központ volt. Az idősotthon igazgatója, Klárik Mária megkeresésünkre felháborodottan számolt be az ellenőrzésről, pontosabban annak módjáról: „tíz intézménytől tíz ember egyszerre két több tíz papírt.” Nem mindenkire jellemző, de

Hétfőtől kezdődött a nagy razzia, a vizsgálatot végző bizottságban több intézmény képviseltette magát: a megyei kifizetési és szociális ellátási ügynökség (AJPIS), a közegészségügyi igazgatóság (DSP), a területi munkaügyi felügyelőség (ITM), az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatal (DSVSA), a készenléti felügyelőség (ISU), a megyei rendőrség és a fogyasztóvédelem (OPC) felügyelői, akik sorra vették – illetve veszik még csütörtökön és pénteken is – az összesen tizenkilenc, Kovászna megyében az említett rendeltetéssel bíró intézményt.

volt olyan ellenőr, aki kifejezetten azzal a szándékkal ment, hogy bírságoljon, és aki amúgy két hete járt ugyanott ellenőrizni, és akkor is megtette. Az ok ugyanaz volt, mint most: zárva talált egy szobát, amelyet éppen felújítanak (tehát nem laknak benne), mert beázott.