Az elkövetkező rövid időintervallumban nagyon sok jogosítvány jár le, de elkerülhető a bosszúság

Jelentős számú gépjárművezetői jogosítványnak jár le az érvényességi ideje a közeljövőben országszerte, de Hargita megyében is, ezért érdemes időben kezdeményezni a dokumentum cseréjét, tekintve, hogy az év végi munkaszüneti napok miatt is lassabban halad majd ez a folyamat. Hargita megyében szükség esetén új ügyfélfogadási ablakot nyitnak majd meg az érintett sofőrök számára.

Noha Hargita megyére vonatkozóan nincsenek adatok az érvényességüket vesztő jogosítványok pontos számáról, de itt is sok jogosítványt kell kicseréltessenek tulajdonosaik, ezért a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője is azt javasolja a hasonló helyzetben lévőknek, hogy még a dokumentum érvényességének a lejárta előtt foglaljanak időpontot a cserére és kezdjék el a szükséges iratok beszerzését.

„Ha viszont szükség lesz rá, az év vége felé esetleg megnöveljük a kapacitást, megnyitunk még egy ügyfélfogadó ablakot, hogy minél több személyt tudjunk fogadni” – fűzte hozzá.

Az orvosi vizsgálatokra időt kell szánni

A jogosítványcserét az orvosi vizsgálatokkal kell kezdeni, ugyanis esetenként ez időigényesebb folyamat lehet. Jó tudni azt is, hogy ki lehet cseréltetni a gépjárművezetői engedélyt más megyében is – ám akkor oda kell időpontot foglalni –, az orvosi igazolás viszont ebben az esetben is lehet Hargita megyében kiállított dokumentum.