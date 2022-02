Az egyik falu házszámozása a másikban folytatódik, mégsem akarnak változást

Az egyik feladat Újtusnád különválasztása házszámozás szempontjából. Archív • Fotó: Pinti Attila

Ellenkezést váltott ki a tusnádiakban egy másfél éve, még a korábbi önkormányzat által hozott, de csak nemrég ismertté vált határozat, amelynek értelmében hivatalosítják a helyiek által ismert és használt, de dokumentumokban nem szereplő utcaneveket, ugyanakkor újraszámozzák a települések, Tusnád, Újtusnád és Verebes lakóházait. A tiltakozás kezdeményezői megfogalmaztak egy beadványt is, amelyet már sokan aláírtak, és ezt a polgármesteri hivatalba juttatják el. Ebben úgy értékelik, hogy

a határozatot az önkormányzati képviselő-testület a község lakóinak megkérdezése nélkül fogadta el, ezért kérik ennek visszavonását, és falugyűlésen történő egyeztetést a kérdésről,

valamint a lakosság rendszeres tájékoztatását. A tervezett változtatás miatt az összes hivatalos iratot ki kell cserélniük, ugyanakkor mindenütt, ahol nyilvántartják a lakcímet, adatmódosítást kell kérni. Ez pedig – anyagi vonzatán túl – hosszadalmas, nehézkes eljárás, amely sok idős személy számára problémás, ráadásul nagyon sokan külföldön tartózkodnak – érvelnek.

Javaslatuk szerint Tusnádon és Verebesen a jelenlegi házszámokat kellene megtartani, szerintük pedig az utcák elnevezését informatív jelleggel lehet rögzíteni tanácsi határozattal, anélkül, hogy ezek hivatalos jelleget kapjanak és a hivatalos okmányokba bekerüljenek.

Molnár József polgármester egyetért azzal, hogy a kérdésben közvitára, falugyűlésekre van szükség, ezt, mint mondta, meg is akarják szervezni. Hozzátette, a kifogásolt határozatot 2020 júliusában a korábbi önkormányzati testület hozta, erre a lépésre viszont a jogszabályok kötelezik őket, mégpedig a 2016-ból származó 777-es számú kormányrendelet. Ez az utca- és lakcímjegyzékek elektronikus adatbázisának létrehozására vonatkozik a kataszteri és ingatlan-nyilvántartási törvény alapján, amely egyszerű beazonosíthatóságot biztosít az utcák és lakcímek számára az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) műholdas rendszerében (RENSS).

Az utcanévjegyzéket az 1996. évi 7. számú, utólag módosított és kiegészített kataszteri és ingatlan-nyilvántartási törvény előírásai alapján a helyi önkormányzatoknak kell elfogadniuk és naprakésszé tenniük. A községvezető szerint ez a lépés nemcsak a köztudatban élő, de hivatalosan sehol nem szereplő utcanevek hivatalosítását, megőrzését teszi lehetővé, hanem

a helyismerettel nem rendelkezők számára is sokat segít az eligazodásban, akár vészhelyzet esetén is.

Van emellett egy sajátos helyzet is a községben, amelyhez hasonlót elmondása szerint még nem tapasztaltak sehol:

a lakóházak számozása Tusnádon kezdődik és Újtusnádon fejeződik be,

ez 1968-tól van így. Ilyen viszont nem lehetséges, hogy egyik település házszámozása folytatódjon a másikon – mutatott rá. Több furcsaság is volt emiatt, így például úgy adták ki a különböző igazolásokat még az 1990-es években az újtusnádiaknak, hogy a személyi igazolványokban Tusnád szerepelt – a választói névjegyzékben is az újtusnádiak egy része tusnádiként szerepel. Ezekből a magánszemélyeknek nem származott hátránya, most viszont Újtusnádot külön kell választani, a korábbi testület pedig úgy döntött, hivatalos utcaneveket is ad – összegzett Molnár József.

Az elöljáró szerint először a tanácsülésen, majd falugyűléseken vitatják meg a következő lépéseket, nyitottak a párbeszédre, és jó megoldásra törekednek. Mint mondta, ha Kovászna megyében lehetséges volt a személyi nyilvántartó közszolgálat részéről, hogy a helyszínre kiszállva biztosítsák a személyi igazolványok cseréjét, akkor itt is igyekeznek ezt biztosítani.