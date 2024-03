Az egyházi iskolák a magyar közösségek fennmaradásainak zálogai

A Maros Megyei Múzeum Történeti Osztálya, a Haáz Rezső Múzeum és az Erdélyi Református Múzeum állította össze az ORATIO, STUDIO ET COLLECTIO – Az erdélyi református kollégiumok 400 éve című kiállítást, amely a marosvásárhelyi a várban levő múzeumépületben látogatható.

A kiállítás a gyulafehérvári, nagyenyedi, marosvásárhelyi, kolozsvári, székelyudvarhelyi és szászvárosi református kollégiumok szerkezetét, történetét és gyűjteményeit mutatja be.

A kiállítást csütörtökön este az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is meglátogatta.

Mi mindig azt mondjuk, hogy az egyházaink már abban a korban foglalkoztak az oktatással, amikor mások még nem fektettek erre hangsúlyt. A keresztyén műveltségnek is a forrása volt ez. Fontos volt az írás és olvasás megtanítása és a katekézis, az igei tanítás. De az egyház odafigyelt nemcsak a fiúk, hanem a lányok oktatására is. A kiállítás is bizonyítja, hogy milyen nagy értéket képvisel mindaz, amit a kollégiumokban összegyűjtöttek, és milyen színvonalas és szerteágazó oktatás zajlott az egyházi iskolákban