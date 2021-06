Az egyetemválasztásban segítség az Operation 1-E-tem (x)

Három felsőoktatási szervezet huszonkét szakjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők a felvételeken – nem is akárhogyan, hiszen maguk a végzős tanulók mesélik el azt, hogy mire kell számítani az egyes tagozatokon. A beszélgetések iránymutatóak mindazok számára, akik most állnak a nagy egyetemválasztás előtt: a teljesség igénye nélkül a diákok bemutatják azt, hogy mit tanultak, elmondják kinek ajánlják az adott szakokat, valamint a hogyantovábbot is felvázolták a kamera kereszttüzében.

A projekt egyik ötletgazdája, Szövérfi Péter portálunk megkeresésére elmondta, hogy a videók a következő kérdést próbálják megválaszolni: tanulsz, de mit?