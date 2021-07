Az egészségügyi tárca bevezetné a rendszeres tesztelést a beoltatlan egészségügyi személyzet körében

Bevezetné a rendszeres tesztelést az egészségügyi minisztérium az egészségügyben dolgozók azon része esetében, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen, és a tesztelés költségét is rájuk hárítaná. A Sanitas szakszervezet ellenzi az intézkedést, álláspontjuk szerint a szaktárca így próbálja rákényszeríteni az oltakozásra az érintett dolgozókat. A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője szerint nem lehet kötelezettségről beszélni, ha több alternatíva közül lehet választani.

Az egészségügyi minisztérium véglegesítette azt a rendelet-tervezetet, amelyben rendszeresítené a beoltatlan egészségügyi személyzet esetében a koronavírustesztek elvégzését, ezeknek a költségét szintén az érintettekre terhelve. Az intézkedést több egészségügyi szakszervezet, köztük a Sanitas is ellenzi, különösen a tesztelés költségviselésére vonatkozó terveket.

Ezzel az intézkedéssel azt akarják elérni, hogy kötelező legyen az oltakozás, tehát minden egészségügyi alkalmazott oltassa be magát, ami törvényellenes, hiszen erre senkit nem lehet kényszeríteni. Másrészt, törvénybe ütköző lenne az is, ha az érintett alkalmazottakkal akarnák kifizettetni a tesztelés költségét. Ha az egészségügyi dolgozó betartja az intézmény által megkövetelt összes óvintézkedést, viseli a maszkot és a védőfelszerelést, de az alkalmazója mégis tesztelésre kötelezi, akkor az intézmény állja annak a költségeit is – vázolta az egészségügyben dolgozók érdekvédelmi tömörülésének álláspontját Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője.

Elmondta, az Országos Közegészségügyi Intézet már kidolgozta az intézkedés metodológiáját,

amely szerint akkor válna kötelezővé a tesztelés az adott egészségügyi intézményben, ha a településen a fertőzés ráta meghaladná az 1,5 ezreléket.

Ugyanakkor, a szabályozás szerint, amennyiben az érintett alkalmazott elutasítja a rendszeres tesztelést és nem is oltatja be magát, az intézmény felbonthatja a munkaszerződését. „Ez nem éppen így működik. Nincs semmi törvényesség erre” – jelentette ki Nyula Emma, aki szerint valószínűleg szakszervezeti tiltakozást fog eredményezni az, ha a szakminisztérium a jelenlegi formában elrendeli a tesztkötelezettségről szóló intézkedést. Másrészt – adott hangot annak a véleménynek, amelyet az érintett alkalmazottak egy része képvisel –, ha végigdolgozták az elmúlt közel másfél évet a kórtermekben és nem betegedtek meg a nagyobb hullámok idején vagy elhúzták a fertőzést enyhébb tünetekkel, miért akarják most oltakozásra kötelezni?

Személyzeti kategóriánként eltérő az átoltottsági arány

Nem tudni pontosan, hogy a tervezett intézkedés hány egészségügyben dolgozót érintene Hargita megyében, tehát nem ismert a beoltatlan alkalmazottak száma, ugyanis legutóbb januárban mérték ezt fel, de azóta még sokan beoltatták magukat – tudtuk meg a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Akkor hatvan százalék fölött volt a beoltottak részaránya, de amint azt Tar Gyöngyi elmondta, az arány kórházanként és személyzeti kategóriánként is nagyon eltérő volt:

a főorvosok mind felvették az oltást, az orvosok is majdnem mind, az asszisztensek körében már alacsonyabb volt az átoltottság – nagyjából 50 százalékos –, a legalacsonyabb pedig a nem egészségügyi képzettségű kisegítő személyzet körében volt.

A kórházak közül a megyei sürgősségi kórházban volt a legmagasabb az átoltottsági arány, illetve a maroshévízi kórházban. A székelyudvarhelyi kórházban kezdetben meglepően rosszul állt e tekintetben, de ezt annak tulajdonították, hogy – Covid-háttérkórház lévén – ott sok fertőzésgóc volt és az alkalmazottak közül elég sokan átestek a fertőzésen, ők pedig halogatták az oltás beadatását, mert még volt természetes védettségük.

„Tar Gyöngyi: nem beszélhetünk kötelezőségről”

A tesztkötelezettségről szóló intézkedéstervezettel kapcsoltban Tar Gyöngyi elmondta, ő egyáltalán nem tartja azt diszkriminatívnak, és egyetért azzal. „Ez nem kötelező. Amikor van több alternatíva, akkor nem beszélhetünk kötelezőségről. Van az ingyenes oltás alternatívája és van a saját költségre elvégzendő teszt alternatívája.

Ha valaki oltásellenes, azaz prevencióellenes, nem is igazán értem, mit keres még az egészségügyben. De ha még mindig ott van, és például nem az egészségügyi képzettségű személyzet tagja, aki valamilyen meggyőződésből nem akarja beoltatni magát, akkor teszteljen, saját költségre. A kórház pénze a betegellátásra kell

– fogalmazott az egészségügyi igazgatóág vezetője.

Tar Gyöngyi szerint a tesztelést a munkaorvostani vizsgálatokhoz lehet hasonlítani, amelyeknek a költsége szintén az érintetteket terheli. Az elv szerint abban az esetben hárul a munkáltatóra ez a költség, ha nem biztosít megfelelő védekezési, megelőzési feltételeket. Ebben az esetben biztosítják az ingyenes védőoltást, de ha valaki nem akar élni ezzel a lehetőséggel, akkor vállalnia kell a teszt költségét – mondta, hangsúlyozva, hogy a vírus delta variánsának a terjedésével ez egyre inkább egy reális problémává fog válni.

Ami pedig a fertőzésen átesett beoltatlan személyzetet illeti, a tervezet alkalmazási módszertana szerint mentesülni fognak a tesztkötelezettség alól a gyógyulástól számított 180 napig azok, akik igazoltan átestek a fertőzésen, tehát a megbetegedés idején készült teszteredménnyel tudják ezt igazolni – válaszolta az erre a személyzeti kategóriára vonatkozó kérdésünkre Tar Gyöngyi.