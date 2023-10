Az autó elejére szerelt külföldi rendszámtábla buktatta le a jogosítvánnyal nem rendelkező sofőrt

A sebességkorlátokat be nem tartó sofőrök kiszűrése és szankcionálása, illetve a közúti balesetek megelőzése érdekében tevékenykedtek a Kovászna megyei közlekedési rendőrök péntek és vasárnap délelőtt. A hétvége folyamán balesethez is ki kellett vonulniuk az egyenruhásoknak, ugyanakkor jogosítvány nélkül-, illetve ittasan vezető sofőröket is elkaptak.