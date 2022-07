Az átlag alatti méztermés mellett a költségek jelentős emelkedése is sújtja a méhészeket

Sem az akác, sem a hárs nem mézelt megfelelően idén, a vándorméhészek csak a napraforgóról tudnak megfelelő mennyiségű mézet kipergetni. Problémát jelent ugyanakkor az is számukra, hogy a múlt évhez képest a költségeik legalább ötven százalékkal nőttek, és félő, hogy ha hasonló mértékben nő a méz ára is, nem lesz, aki megvásárolja azt.

Akácmézből kaptáronként nagyjából 10 kilogrammos lehet az idei átlagtermés országszerte, ami gyengének, átlag alattinak számít – mondta el megkeresésünkre Ádám József, a jórészt udvarhelyszéki méhészeket tömörítő Örösi Méhész Egyesület elnöke. Ő maga is vándorméhész, és feltételezése szerint fagykárokat szenvedhettek el az akácok, az lehet a gyenge méztermés oka, ugyanis a „sarjúakácok gyengébben mézelnek”. A sokévi átlag 20 kilogrammnál kezdődik, a rekordtermés pedig a 35 kilogrammot is elérte – adott viszonyítási alapot a méhész.

A héten befejeződik a méhlegeltetés a napraforgóföldeken, és ezzel nagyjából véget ér az idei gyűjtési időszak is. A vándorméhészek nem elégedettek az idei mézterméssel, ugyanis akác- és hársmézből is csak átlag alatti mennyiséget tudtak kipergetni, csupán napraforgómézből lesz nagyobb mennyiség idén.

Nem sokkal mézelt bőségesebben az akácnál a hárs sem idén, ráadásul a hársról történő hordás legyengítette a méheket is. „A hárs is elég gyengének bizonyult. Az 15 kilogrammos átlagmennyiséget adott” – fogalmazott Ádám József. Kitért ugyanakkor arra is, hogy amikor kevés nektárt ad a hárs – mint idén is –, akkor koncentrálódhat a nedűben valamilyen méreganyag, és ez ugyan nem ölte meg a méheket, de annyira legyengítette őket, hogy napokig nem tudtak gyűjteni, éppen a napraforgón történő legeltetés elején.

Tarthatatlan a tavalyi ár

A legnagyobb mézmennyiséget a napraforgóról tudják kipergetni idén a méhészek. Azok, akik a hársvirágzást kihagyták, hogy a napraforgóról már a virágzás kezdetétől tudjanak gyűjteni, kaptáronként nagyjából 15-20 kilogramm napraforgóméz-termésnek örülhetnek. Pontosabban örülhetnek majd, ha azt el is tudják adni, ugyanis Ádám József szerint