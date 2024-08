Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága

Magyarország államalapításának ünnepére készül a világ magyarsága, nem különben a székelyföldi települések többsége. Összegyűjtöttük, hogy hol milyen programra számíthatunk augusztus 20-án. Televíziós premiert is ajánlunk.

A zenei aláfestésben a magyar népdalhagyomány ismert darabjai mellett a legnagyobb zeneszerzőink, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán darabjai is felsejlenek – tették hozzá.

„A tűz és fények játéka az idén is egy, a nemzeti mesehagyományból jól ismert karakter szemszögén keresztül meséli el a magyarság történetének legfontosabb eseményeit: a csodaszarvas, Attila, Csaba királyfi, a honfoglalás és államalapító Szent István királyunk történetét. Az öreg pásztor által felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijátékshow hat tételét, amit az Elek Norbert által megálmodott zenei kompozíció tesz teljessé” – írták.

A budapesti Petőfi-hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjedő, csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint negyvenötezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz.

A televízión keresztül Székelyföldön is ezrek követik majd a budapesti Szent István-napi tűzijátékot. A szervezők szerint a budapesti Petőfi-hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjedő, csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint negyvenötezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án; a tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz – tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Azt írták, hogy az idei Szent István-napi tűzijátékot tűzmozsár, kartács, római gyertya, görögtűz, szikraszökőkút és lángeffektek teszik látványossá.

A székely anyavársoban a Szent István-napi ünnepség helyszínéül a Márton Áron tér szolgál, ahol 19 órakor rendezik meg az Új kenyér ünnepét. Az ünnepség keretén belül a magyar és székely himnusz hangzik majd el, továbbá udvarhelyi népdalokkal szórakoztatják az egybegyűlteket. Az este hét órai rendezvényen udvarhelyszéki, kalotaszegi és mezőségi néptáncokat is láthatunk, majd megáldják az „új kenyereket” és szétosztják a jelen lévők között.

A háromszéki megyeszékhely ezúttal is a kenyéráldás ünnepére fókuszál, ennek fényében a Szent József-templomban 19 órakor kenyérszentelésre hívják az érdeklődőket, ezt követően pedig ünnepi szentmisére, szintén a Szent József-templomba.

A TV2 levetíti a Petőfi-filmet



Az augusztus 20-i tűzijáték után közvetlenül, 22.30-tól a TV2-n lesz látható a Most vagy soha! című Petőfi-film – tájékoztatott a magyarországi kereskedelmi csatorna. A Most vagy soha! című magyar történelmi kalandfilmet Székelyföldön már több moziban is telt házzal vetítették; a film témája Petőfi Sándor és a márciusi ifjak részvétele a pesti forradalomban, 1848. március 15-én.