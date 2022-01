Az alacsony átoltottság miatt rövid időn belül ismét telítődhetnek a kórházak

Az emberiség történelmében még nem létezett gyorsabban terjedő vírus, mint az omikron variáns, így rövid időn belül Romániában is napi 25–30 ezer új esetet igazolhatnak, de a valós esetek száma ennek tíz- vagy akár hússzorosa is lehet az ötödik hullám csúcsán. Jó hír viszont, hogy a koronavírus legújabb variánsa nem a tüdőt támadja, inkább felső légúti tüneteket okoz.

Mindenképpen rekord esetszámokra számíthatunk, ez már biztos – jelentette ki beszélgetésünk elején Fejér Szilárd kémikus-kutató, a sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont vezetője, akit a járványhelyzet alakulásáról és az omikron variánsról kérdeztünk. Mint kifejtette,

az utóbbi időben nálunk is megsokszorozódott az omikronos esetek száma, exponenciális növekedés tapasztalható, és egyre több az olyan érintett is, aki noha már korábban legyőzte a betegséget, most ismét megfertőződött az omikron variánssal.

A szakember elmondása szerint várhatóan napi 25–30 ezer új esetet fognak hivatalosan kimutatni, mert a tesztelési kapacitás körülbelül ennyinél merül ki az országban, de a valós esetek száma ennek tíz- vagy akár hússzorosa is lehet a hullám csúcsán. Utóbbival kapcsolatosan megjegyezte, meglátása szerint már három héten belül bekövetkezhet, de a közegészségügyi intézet csak februárra várja a csúcsot.

A kiugróan magas értékek azzal magyarázhatók, hogy a korábbi változatoknál sokkal gyorsabban terjed az omikron variáns, mi több, Fejér Szilárd szerint

amióta vizsgálják a vírusokat, még egy ilyen gyorsan terjedőt soha nem találtak.

Ennek több oka is van, például nagyon jól ki tudja kerülni az immunitást, a betegségen való átesés és az egy vagy két oltás adta védelem nem akadály számára, egyedül a három dózisos védőoltás biztosította immunitást nem tudja olyan könnyen kikerülni. Emellett az is hozzájárul a gyors terjedéshez, hogy egy személy több másikat is meg tud fertőzni, illetve nagyon gyorsan tud szaporodni, ami miatt nagy vírusmennyiséget ürít a fertőzöttek nagy része. Így jön ki egy három és fél napos inkubációs idő, ami azt jelenti, hogy duplázódik ennyi idő alatt az esetszám. Magyarán

akik találkoznak a vírussal, már három és fél nap után fertőzhetnek, miközben a delta variánsnál például ez az időintervallum négy-öt nap volt.

Hozzátette: a gyors terjedéssel az a gond, hogy nagyon sokan egyszerre fognak megfertőződni, ami kihatással lesz a társadalomra, a szolgáltatásokra. Ezért Amerikában például öt napra csökkentették a karanténidőszakot, ennyi idő leteltével visszamehetnek dolgozni az emberek, így próbálják csökkenteni az esélyét annak, hogy összeomoljon minden, viszont ezáltal tovább tart majd ott az ötödik hullám. Izraelben továbbá azt mondták, hogy várhatóan a lakosságuk mintegy 40 százaléka fog megfertőződni ebben a hullámban, és a szakember szerint Romániában is legalább ilyen arányra lehet számítani.

A gond az, hogy az országban nincs meg a megfelelő védettség, főként a veszélyeztetett kategóriákban, ezért ismét rövid időn belül telítődhetnek a kórházak.

A jó hír viszont az, hogy a szakember szerint az omikron variáns előreláthatóan nem okoz jelentősebb problémákat a lakosság nagy részénél, mivel főként felső légúti tüneteket idéz elő, a tüdő sejtjeiben nem tud annyira szaporodni. Ettől eltekintve Fejér Szilárd felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy ha valaki bármilyen meghűléses tünetet tapasztal, kérje a tesztelést, amelyet már a háziorvos is ingyen elvégezhet antigéntesztekkel. Utóbbiak érzékenysége viszont kisebb az omikron esetében, így megtörténhet, hogy fals negatív eredményt mutatnak. Ezért ha valakinek tünetei vannak, érdemes inkább PCR-tesztet végeztetni, mert az pontos eredményt ad.