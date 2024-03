Az a bizonyos március harmadikai kitelepítés

A háromszéki történelmi családok külön tragédiát éltek át, mivel kétszer telepítették ki: a zaláni Apor családban négy lány – Ágnes, Ilona, Mária és Márta (ma már csak Ilona él) így emlékezett vissza a történtekre: „Apánkat Albisból, anyánkat Szentivánlaborfalváról hozták Sepsiszentgyörgyre. Nyomorogtunk. Először albérletben laktunk különböző helyeken, egyszerű jóravaló embereknél. Jellemző, hogy a »gazdag jóbarátok« nem ismertek már meg. Onnan vitték el aztán ismét 1951. szeptember 23-án Dobrudzsába. De csak Anyámat, Apámat s Mártát. Minket ott hagytak, mert véletlen folytán nem kerültünk fel a listára. Azt az egy szobát, amiben laktunk lezárták, lelakatolták, s minket ott hagytak az eperfa alatt. Apámat akkor láttam életében először és utoljára könyörögni, hogy ne válasszanak el, ha »főbe lőnek is – mondta –, legalább együtt lehessünk és a másik két gyermeket is magunkkal vihessük, akárhová is visznek«. Apáékat puskával kísérték el onnan…” (Apor nővérek)

Dél körül hívattak azzal, hogy Édesapám keres. Megörvendtem nagyon. Ő ott volt baksavágni, vagyis erdőgyéríteni a Sugás-erdőben. Vékonyka ágakat vágtak ki, hogy télire legyen fánk. Meghált egy barátjánál, ezért nem vitték el. Másnap jelentkezett a Szekuritátén, vitt engem is magával. Hazaengedtek, hogy ezt-azt szedjünk össze magunknak, de a lakásunk le volt pecsételve. Volt egy kiküldött a városi tanácstól, Kisgyörgy Tamás, rendes ember volt, felvette a pecsétet, beengedett és azt mondta: pakoljanak össze mindent, amit lehet jobbacska holmit. Sok nem volt, mert még a bútorokat is úgy kaptuk innen-onnan. A mi házunkból Szotyorban mindent széthordtak. Bevittek Brassóba a Szekuritáté pincéjébe, odahozták az ú.n. »lázadókat«. Minket, a »burzsoá-földesúri kizsákmányolókat« összekevertek a »lázadókkal«. Jó nagy pince volt, frissen padolva fenyődeszkával, odazsúfoltak össze, és ahogy leültünk, odaragadtunk a gyantás padlóhoz. Ott voltunk egy, de lehet vagy másfél napot, s akkor jöttek és olvasták a nevünket, és »echipare« (szedelőzködés!) paranccsal kivittek egy dubába, egymáshoz szólni, sem beszélni nem szabadott, ha mégis megtettük ránk kiabáltak. Felszállítottak a fellegvárba, akkor börtön volt (…) következtek a kihallgatások, úgy működött, mint egy kisebb üzem, jöttek-mentek az autók, szállították a rabokat. Ott voltunk három hónapot, amíg Dobrudzsa felé összegyűlt egy új transzport. 1951-ben jártunk, jött az ősz, learattuk a rizst, kicsépeltük, még jó idő volt, októberben a Dunában mosakodtunk. Kellett is, mert a rizspor, csépeléskor vastagon rakodott az emberre. Utána jött a szántás, ökrökkel, egyesekével szántottuk a rizsföldeket.”

A Vájla-patak mentén a református templom közelében Urmánczy-házsorról beszéltek, ami 1916-ban, a román betöréskor leégett, felgyújtották a fűrésztelepeket, hidakat, házakat. Legalább tizennyolc Urmánczy-házról beszélhetnénk a városban, de Urmánczyak építtettek a településnek kórházat, iskolát, katolikus és református templomot. Urmánczy Nándor nevéhez fűződik a törvényszék, a székely vasútépítés is, és a görög-keleti templom építéséhez is jelentősen hozzájárult.

„A két világháború alatt folyt az élet a maga medrében, román alkalmazottak is voltak a »groful ungur«- nál, nem volt a régi világban semmi ellenségeskedés. 1947-ben még ott születtem Régenben, majd egy év múlva Maroshévízre költöztünk. Apámnak között, üzlete volt a két háború között, amit lebombáztak, elveszítette. Hévízen nem kapott munkát, a piacon kezdett árulni, majd kőbányában dolgozott és lassan-lassan talpra állt. Akkor még volt valamennyi föld, ami csak teher volt, mert kuláklistára tették és be kellett szolgáltatni a »terményt« az államnak. Mivel nem volt, amit beszolgáltatni, arra kényszerültek, hogy megvegyék pl. a disznókat és aztán beadták az államnak. Az Urmánczyakat, akik itt laktak Hévízen, Jeromost és családját, feleségét és két fiát, valamint Gizellát, nagymama testvérét kitelepítették. Embertelen körülmények között laktak, pincelakásban, Gizella néném élete végéig ott is élt egy kis lyukban. István bácsi, apai nagybátyám itt élt (hadirokkant), de őt nem telepítették ki, ugyanis ő Kolozsváron egy színésznőt vett feleségül és a család kitagadta. Szüleimnek DO-t kellett pecsételni a személyi igazolványba, mert kirakták a maroshévízi lakásból, mint osztályellenséget. A város központjától 3 km távolságra lakhattak.”

Idővel ezért vettünk egy petróleumos viharlámpát is. (…) A Szekuritáté jól tudta, hogy ki volt Tisza István, a Tisza-család. A Tisza név még egy vályogkunyhóban is veszélyes volt. A magyarországi 1956-os forradalom leverését követő időkben házkutatásokkal zaklatták a családot. Egyik házkutatásra jól emlékszem. Harmadik-negyedik alkalommal jött ugyanaz a két tiszt, nagyon céltudatosan kerestek valamit. Édesapám, bár rendszerint kiküldött az udvarra ilyen alkalmakkor, hogy megóvjon minket a kellemetlen zaklatásoktól, akkor kivételesen behívott minket is. Emlékszem, állva alig fértünk a szűk szobában. Valamit megérezhetett, gyanút keltett valami. Az ajtó mögött állt egy stelázsi, tányérokat, csészéket, evőeszközöket tartottunk rajta, pléhből valamennyi, élelmiszert is talán. Az egyik nyomozótiszt lerakta a pisztolyát a polcra és oldalgott volna ki, amikor Édesapám rászólt: »Vigyázzon százados úr, nehogy ott felejtse, még baja eshet!« De már a másik lépett is be, tehát szépen összejátszottak, hogy a bizonyítékot megtalálják. Volt egy kis íróasztala Apámnak, minden iratot onnan összeszedtek, és elvitték egy beszélgetésre a Borsos Tamás utcai székházukba. Napokig mindhiába vártuk, nem engedték el, letartóztatták. Hogy hány napot tartották ott fogva, nem tudom, és azt is csak utólag tudtuk meg, hogy Vásárhelyről Kolozsvárra szállították a fogdába.”

A D.O. egy 1963. augusztus 23-án született rendelettel szűnt meg. A történelmi családok kálváriája azonban azóta sem. Utánuk következtek a módos parasztok (kulákok), majd a kollektivizálással a falusi gazdálkodók, a politikai megbélyegezettek, azaz a kommunizmus évtizedei az osztályellenséggel való folyamatos leszámolás korszaka volt. A rendszerváltozás utáni romániai visszaszolgáltatás ma is tart, éppen a visszaállamosítás szakaszában (lásd. Bánffy-család) tart. A történelmi családok képviselői sorsuk méltósággal való vállalásával, a konzervatív értékekhez való ragaszkodással (keresztény hit, családi egység, a munka tisztelete és erkölcsi helytállás), és konok kitartással a mai nemzedék előtt is jó példával szolgálnak.

Oláh-Gál Elvira