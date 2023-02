Autópálya-építés: versenyfutás az építőanyagok drágulásával

A határidőnél akár hat hónappal korábban is kész lehet a Maroskece–Aranyosgyéres közötti 16 kilométeres autópálya-szakasz, ami azt jelentené, hogy akár már év végétől Marosvásárhelyről Kolozsvárig, sőt még tovább is autópályán lehetne közlekedni. Hétvégén Maroskecénél és Aranyosgyéresnél is dolgoztak a munkagépek, látványos a mozgósítás.