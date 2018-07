Ausztráliából hazatérve fogott áfonyatermesztésbe Erőss Endre

A tavaly telepített borzsovai áfonyás. Akár negyven évig is teremhetnek a tövek • Fotó: Pinti Attila

‒ számolt be érdeklődésünkre a fiatal gazda.

Ausztráliában élt több mint tíz évet a csíkborzsovai Erőss Endre, aki gyermekei születése után kezdte el fontolgatni a hazaköltözést annak érdekében, hogy gyermekei magyarul tanulhassanak. Közben azt is latolgatni kezdte, hogy mivel is lenne érdemes itthon foglalkozni. Mivel szülei állattenyésztéssel foglalkoztak, így nem állt tőle távol a mezőgazdálkodás, de ő inkább a növénytermesztés iránt érdeklődött.

Kedvező a helyi klíma

Azt is megtudtuk tőle, hogy azért esett a választása éppen az áfonyára, mert megfelelő gondozás mellett közel negyven évig teremhetnek a most elültetett cserjék ‒ míg más bogyós termésűeket tíz évente újra kell telepíteni ‒, ugyanakkor

a növény kedveli a helyi klímát, valamint kisebb gépekkel és kézi erővel elvégezhetők a gyümölcsösben szükséges tennivalók.

Az ültetvény telepítésével járó teendőkről érdeklődve megtudtuk, a munka savas tőzeg beszerzésével kezdődött, mivel az áfonya a savas talajt kedveli. Ezt követően kialakították a bakhátakat, amelyeket fóliával takartak be, csak a tövek körül vágták ki a szövetet. Tették ezt azért, mert az áfonya szereti a vizet ‒

tavasztól őszig nedvesnek kell lennie a talajnak ‒, viszont nem állhat meg a víz a tövén.

Ugyanakkor csepegtető rendszert is elvezettek a fólia alatt, így ha beköszönt egy hosszabb száraz időszak, akkor is megoldott a növények vízellátása ‒ avatott be.