Átszerveződik a székelyudvarhelyi politikai paletta, Bunta is indul a választáson

Lemondanak az Erdélyi Magyar Néppárt-tagságról azok az önkormányzati képviselő-jelöltek, aki a Szabad Emberek Pártjának székelyudvarhelyi listáján vállalták a jelöltséget. Időközben Bunta Levente, Székelyudvarhely volt polgármestere Facebookon jelentette be, hogy ő is indul az őszi helyhatósági választáson.

A polgármester és támogatói • Fotó: Facebook/Gálfi Árpád

Megméretkezne a helyhatósági választásokon Bunta Levente, Székelyudvarhely volt polgármestere. Az ehhez szükséges ötszáz támogatói aláírást kedden nyújtotta be a helyi választási bizottsághoz – jelentette be közösségi oldalán. Részleteket csütörtökre ígért, egyebek mellett arról, hogy önkormányzati képviselői vagy polgármesterjelöltként indul.

Közben az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi szervezete közleményben „mélységesen elítéli a partner párt (Magyar Polgári Párt – szerk. megj.) elnökének, Mezei Jánosnak a hozzáállását, amellyel

megengedhetetlenül beleavatkozott városunk dolgaiba”.

Hozzáteszik, sajnálattal veszik tudomásul, hogy ezzel megfosztották a helyi Néppártot attól, hogy egy komoly, elismert civil-szakmai csapat számára biztosítsák az indulást, és

rákényszerítették őket egy másik párt listájára.

„Mivel az elmúlt hónapokban közösen szerveztük és építettük fel ezt a csapatot azzal a céllal, hogy segítsünk a jelenlegi városvezetésnek, azok tagjaink, akik tanácsosként szeretnék folytatni a munkát, kénytelenek lemondani a Néppárt-tagságról, de továbbra is egy csapatként tevékenykedünk tovább” – jelentették be, kiemelve, hogy a Néppárt helyi szervezete teljes mértékben azonosul és együtt dolgozik Gálfi Árpád polgármesterrel és csapatával.

Közleményükben kitértek arra is, hogy a székelyudvarhelyi sajátos helyzettől függetlenül teljes mértékben támogatják az udvarhelyszéki EMSZ-listán (Erdélyi Magyar Szövetség, az MPP és a Néppárt szövetsége) induló jelölteket.

Az elmúlt héten szakadás történt a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szervezeténél is: tizennyolc tag jelentette be, hogy búcsút int az MPP-nek, többen közülük most a Szabad Emberek Pártjának helyi jelöltlistáján szerepelnek.

A Szabad Emberek Pártjának székelyudvarhelyi jelöltlistája



Gálfi Árpád – polgármesterjelölt, Pál Dénes – a Melinda cégcsoport tulajdonosa, Pálfi Kinga – pszichológus, Albert Sándor – közgazdász, gazdasági igazgató, dr. Kurtus István – ortopéd főorvos, Szabó Zsusza – pedagógus, András Lehel – közgazdász, a Melinda cégcsoport vezérigazgatója, Ölvedi Zsolt – gyógyszerész, Bíró Edith – nyugdíjas, Józsa Levente – fényképész, vállalkozó, Péter Balázs – közgazdász, Bíró Jolán – menedzser, Major Sándor – tanár, vállalkozó, Ferencz Albert – mérnök, ügyvezető igazgató, Godra Zsolt – mérnök, vezérigazgató, Tamás Béla – értékesítési menedzser, Bíró Ervin Loránd – belső dizájner, Nagy Endre – tanár, aligazgató, Tankó Ágnes – vállalkozó, Nagy Mária Terézia – menedzserasszisztens, vállalkozó, Becze Juliánna – építész, Réthi Enikő Kinga – ügyvéd, dr. Ambrus József – mentős főorvos, Péter Péter István – mérnök, vezérigazgató.

