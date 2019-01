Átmentett fizikatörténeti értékek: megtekinthetők, kipróbálhatók

Úgy tekinthetünk a páratlan örökségre, mint egy hatalmas történelemkönyvre • Fotó: Barabás Ákos

Befejeződött az az értéknövelő munka, amely az elmúlt években a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fizikaszertárában zajlott. A tanintézet tulajdonában levő több száz,

a 19. századból való fizikai kísérleti eszközt előbb beazonosították, aztán felújították, majd a tároló szekrényeket restauráltatták.

Az iskola munkaközösségének régi vágya teljesült a fizikaszertári eszközkészlet rendbe tételével – összegezte Littasi Csilla Mária projektvezető. A páratlan értékű kísérleti eszközök, módszertani segédeszközök közül a legöregebbek száznegyven évesek, számos egyedi kivitelezésű szerkezet is található közöttük. A gazdag szellemi kincs egyes darabjai – a mechanikai, távközlési, elektronikai és elektrotechnikai eszközök – leltározás után új sorszámot kaptak, és fényképük is felkerült a névmutató táblácskákra. A gyűjtemény nemcsak Erdélyben, de magyar nyelvterületen is egyedülálló lehet,

számos ritka darabot tartalmaz, köztük Edison-féle izzólámpát, szikratávírót, Bell-féle telefont, évszázados hőmérőt, barométert, gigantikus dinamót, fonográfot.

Az eszközök beszerzéséről készült legkorábbi jegyzések 1874-ből valók.

Fizikaszertár – tudománytörténeti lexikon

Az iskola az 1800-as évek végén a németországi Max Kohl Chemnitz tanszergyártó cégtől szerezte be a didaktikai eszközöket. Lenyűgöző a szerkezetek látványa így együtt, a korabeli külföldi taneszköz-gyártók igényességének iskolapéldái. Ma már megfizethetetlenek lennének, és a csodával határos módon élték túl a 20. század sok viszontagságát: háborúkat, dúlásokat, költöztetést.