Átfogó medertakarítási akció kezdődött a víz világnapján

Archív • Fotó: Barabás Ákos

A cél egyértelműen a környezettudatosságra való nevelés – mondta el a program kapcsán Páll Árpád, a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezetője. Az akció Zetelakán rajtolt, a helyszínválasztás pedig nem véletlen, hisz a tavalyelőtt útjára indított programban az ottani közösség volt a legaktívabb.

„Két évvel ezelőtt áprilisban tartottuk az akciót, akkor egy nap alatt közel ezer köbméter szemetet gyűjtöttek össze a részvevők. Tavaly tavasszal és ősszel is kénytelenek voltunk elhalasztani a járvány miatt, idén – a járványhelyzet alakulása és az időjárás miatt – úgy döntöttünk, hogy egy hónaposra bővítjük a programot, hogy minden részt vevő csoport akkor tartsa meg a medertakarítást, amikor az nekik a legalkalmasabb” – magyarázta a szervező. Egyébként ezúttal is több mint négyezer részvevő jelentkezett be a szervezőknél, többségük gyerek.

Sajnos, azt tapasztaltuk már az első akció után, hogy a takarítást követően néhány hónap múlva ismét volt szemét a medrekben. A legfontosabb célunk tehát a nevelés: az idősebb korosztályt mi már nem, de a programban részt vevő gyerekek talán meg tudják győzni arról, hogy ne a folyókba és tavakba hordják a hulladékot

– hangsúlyozta Páll Árpád. A felhívásra ezúttal közel harminc Hargita megyei város és község jelentkezett, a záróesemény április 22-én, a Föld napján lesz.