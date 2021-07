Átfogó áttekintést nyújtottak a vízközmű-szolgáltatás helyzetéről

A vízgazdálkodás, a víziközmű-szolgáltatás, csatornaüzemeltetés volt a témája a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) székelyudvarhelyi szervezete legutóbbi havi találkozójának. Az eseményen részletes betekintést nyerhettek a jelenlévők az általános romániai helyzetbe a vízgazdálkodás terén, de megismerhették a helyi sajátosságokat is, és a szolgáltatást a megye jó részén végző Harvíz Rt. működéséről, kihívásairól is képet kaphattak.

A múlt heti találkozót Albert Sándor, Székelyudvarhely városmenedzsere bemutatója nyitotta meg, amely általános áttekintést nyújtott a romániai vízközmű-szolgáltatás sajátosságairól, szabályozási hátteréről, valamint a fontosabb szereplőiről. Nem meglepő módon kiderült, hogy

Románia európai uniós viszonylatban még mindig rosszul áll a hálózatra csatlakoztatott háztartások számát illetően: a vízellátó-rendszer esetében az EU-s csatlakozáskor jegyzett 50 százalékos arányt 69,4 százalékra tudta feltornázni az ország 2018-ra, a csatornahálózatra csatlakoztatott háztartások mintegy 30–40 százalékos arányát pedig mindössze 53 százalékra – ez a legalacsonyabb az EU-ban.

Rosszul áll ugyanakkor az ország a fejlesztésekhez szükséges finanszírozás előteremtését tekintve is. 24,5 milliárd euróra lenne szükség ahhoz, hogy teljesen EU-konform legyen a szolgáltatás, az összegnek valamivel több mint a felét már lehívta, illetve lehívja az ország az ún. nagy infrastruktúra programban, valamint regionális fejlesztési projektekben, néhány milliárdot kap még a következő finanszírozási ciklusban is, azonban még így is hiányzik 11,5 milliárd euró.

Azt, hogy honnan fogja ezt finanszírozni az ország, vagy hogy mikor, az gyakorlatilag egy hatalmas kérdés. (...) A rossz hír az, hogy valószínűleg ennek a rendszernek a fejlesztéséhez jelentősen hozzá kell majd járulnia a lakosságnak és az ipari szereplőknek

– fogalmazott a hiányzó finanszírozással kapcsolatban Albert Sándor. Ezt tetézi ugyanakkor az, hogy jellemzően hiányosak és elavultak a víziközmű-hálózatok, alulfinanszírozott az iparág és átpolitizált döntések jellemzik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Románia az EU-csatlakozás után vállalta, hogy a vízszolgáltatási tarifák el fogják érni egy háztartás átlagjövedelmének a 2,5 százalékát – emlékeztetett előadásában a városmenedzser. Ez az érték az utolsó, 2019-es információk szerint 1,9 százalék.

Európában jellemzőn négy típusú menedzsmentmodell létezik a víziközmű-szolgáltatás biztosítására, attól függően, hogy milyen mértékben tartotta meg vagy privatizálta az adott állam a szolgáltatást. Románia ezek közül a delegált állami menedzsment formát alkalmazta:

egy, az államhoz szorosan kötődő intézmény vagy szervezet menedzseli a szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve, valamilyen vállalkozási formát létrehozva, az infrastruktúra tulajdonjogát azonban az állami szereplő – a központi hatalom vagy a helyi önkormányzat – birtokolja.

Nem nagyon van versenyhelyzet ebben az iparágban, a természetes monopolhelyzet miatt a központi hatóság (ANRSC) szabályozására van szükség. Az árszabályozás nagyjából a hatóság által általánosan elismert költségstruktúrát – működési költségek, amortizáció, adók, bizonyos finanszírozási költségek – jelenti, illetve a hatóság megenged bizonyos fokú profitabilitást is. Romániában mintegy 900 kis helyi üzemeltető, illetve 43 regionális szolgáltató működik, utóbbiak esetében a menedzsmenthatóság szerepét az úgynevezett ADI-k, azaz közösségi fejlesztési társulások látják el.

Hargita megyei sajátosságok

A Hargita megyei regionális vízszolgáltató, a Harvíz Rt. részéről Bogáti Csaba vezérigazgató, valamint Fülöp Árpád Zoltán gazdasági igazgató nyújtott betekintést a szolgáltató működésébe, kihívásaiba és tervezett stratégiai beruházásokba.

Hargita megye lakosságának közel a fele, több mint 141 ezren élnek a Harvíz Rt. szolgáltatási területén, ez 27 községet, egy kisvárost (Szentegyháza) és k;t megyei jogú várost (Csíkszereda, Székelyudvarhely) jelent.

Az említettek mellett további két önkormányzat, tehát összesen 32 tagja a fejlesztési társulásnak. A Hargita megyei regionális vízszolgáltató sajátossága – ami egyben hátrányt is jelent –, hogy a szolgáltatás nagy részét vidéki környezetben végzi, tehát sok vidéki településen, amelyek elszórtan helyezkednek el. A nagyrészt városokban szolgáltató regionális operátorok helyzetéhez képest a hátrányt az jelenti, hogy a Harvíz az ivóvíz esetében majdnem ezer kilométer vezetéket kell működtessen és karbantartson, továbbá az is, hogy a kis településeken, akár helységenként is működtetni kell valamilyen kisebb vízművet.

Minél kisebb egy település, annál kevésbé gazdaságos a szolgáltatás üzemeltetése

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Bogáti Csaba. A szennyvízelvezető vezetékek összessége majdnem 700 kilométert tesz ki, a működtetést tekintve azonban a legnagyobb gondot a 185 szennyvízátemelő állomás okozza a szolgáltató számára. Ebben az ágazatban a személyzeti kiadások jelentik a legnagyobb költségtételt – ez 38-70 százalékos hányadot jelent, a Harvíznél 38 százalék körüli értéket –, ami azért fontos, mert döntő szerepe van a gazdaságosság szempontjából annak, hogy egy-egy szolgáltató mekkora személyzettel tudja működtetni a szolgáltatást. A Harvíznél 241 alkalmazott dolgozik, többségük nem irodai személyzet, a vállalatnál a nettó átlagfizetés 2179 lej – összehasonlításképp Hargita megyében 2546, országosan pedig 3547 lej.