Átadták a csíkmadarasi kultúrházat, évtizedes álom vált valóra

Ünnepélyes keretek között adták át pénteken a csíkmadarasi kultúrházat. A több mint 250 férőhelyes épület a helyi közösségi élet új központja lesz, ahol kulturális rendezvények, próbák és találkozók kapnak helyet.
2026. június 26., 13:102026. június 26., 13:10
2026. június 26., 13:132026. június 26., 13:13
Fotó: Borbély Fanni
Ünnepélyes keretek között adták át pénteken a csíkmadarasi kultúrházat. A több mint 250 férőhelyes épület a helyi közösségi élet új központja lesz, ahol kulturális rendezvények, próbák és találkozók kapnak helyet.
2026. június 26., 13:102026. június 26., 13:10
2026. június 26., 13:132026. június 26., 13:13
Ünnepélyes szalagvágással adták át Csíkmadaras új kultúrházát. Az eseményen helyi és országos politikusok, közéleti szereplők, valamint számos érdeklődő vett részt. Az épület előterében Ádám Gyula fotókiállítása fogadta a vendégeket, az átadón pedig a beruházás jelentőségéről és az odáig vezető útról beszéltek a meghívottak.
Fotó: Borbély Fanni
Péter Dávid polgármester felidézte, hogy a csíkmadarasi kultúrház gondolata már évtizedekkel ezelőtt megjelent a közbeszédben, az első konkrét lépések pedig még a 2010-es években történtek. Mint elmondta,
A projekt előrehaladását számos bukaresti egyeztetés, hiánypótlás és adminisztratív folyamat kísérte, mígnem 2021-ben megérkezett a jóváhagyás.
Fotó: Borbély Fanni
A polgármester hangsúlyozta: a kultúra mindig fontos része volt a település életének, ezért a közösség számára kiemelt jelentőségű beruházásról van szó. Elmondása szerint
Fotó: Borbély Fanni
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke beszédében arról szólt, hogy egy ilyen beruházás túlmutat magán az épületen. Szerinte
Kiemelte, hogy a székelyföldi és erdélyi magyar közösségek ereje a helyi közösségek erejéből fakad. Hozzátette: az értékmentés és az értékteremtés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a közösségnek jövője legyen.
Fotó: Borbély Fanni
Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter felidézte, hogy 2021-ben kapták azt a feladatot, hogy segítsék elő a projekt jóváhagyását, amelynek eredményeként mostantól
A miniszter kiemelte: a kormányzati munka során mindig fontosnak tartották, hogy a kisebb magyar közösségek is részesüljenek fejlesztésekben. Véleménye szerint az ilyen beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek a szülőföldjükön képzeljék el jövőjüket.
Fotó: Borbély Fanni
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a beruházást az összefogás eredményének nevezte, majd arról beszélt, hogy a közösségi fejlődés alapja a hosszú távú célok kitűzése és következetes megvalósítása. Úgy véli, hogy a kultúrház átadása egy fontos mérföldkő, ugyanakkor új feladatokat is jelent. A valódi kihívás most az, hogy az épület megteljen kulturális programokkal, közösségi eseményekkel és aktív élettel. Arra biztatta a helyieket, hogy
Az eseményen közreműködött a fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Csíkmadarasi Népi Zenekar. Az ünnepség vasárnap folytatódik, a 19. Madarasok Találkozójával.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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