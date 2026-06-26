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Átadták a csíkmadarasi kultúrházat, évtizedes álom vált valóra

Ünnepélyes keretek között adták át pénteken a csíkmadarasi kultúrházat. A több mint 250 férőhelyes épület a helyi közösségi élet új központja lesz, ahol kulturális rendezvények, próbák és találkozók kapnak helyet.

Nagy Lilla

2026. június 26., 13:102026. június 26., 13:10

2026. június 26., 13:132026. június 26., 13:13

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Ünnepélyes keretek között adták át pénteken a csíkmadarasi kultúrházat. A több mint 250 férőhelyes épület a helyi közösségi élet új központja lesz, ahol kulturális rendezvények, próbák és találkozók kapnak helyet.

Nagy Lilla

2026. június 26., 13:102026. június 26., 13:10

2026. június 26., 13:132026. június 26., 13:13

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Ünnepélyes szalagvágással adták át Csíkmadaras új kultúrházát. Az eseményen helyi és országos politikusok, közéleti szereplők, valamint számos érdeklődő vett részt. Az épület előterében Ádám Gyula fotókiállítása fogadta a vendégeket, az átadón pedig a beruházás jelentőségéről és az odáig vezető útról beszéltek a meghívottak.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Hosszú előkészítés és kitartó munka előzte meg az építkezést

Péter Dávid polgármester felidézte, hogy a csíkmadarasi kultúrház gondolata már évtizedekkel ezelőtt megjelent a közbeszédben, az első konkrét lépések pedig még a 2010-es években történtek. Mint elmondta,

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a beruházás előtanulmányát 2017-ben nyújtották be a fejlesztési minisztériumhoz, majd 2019-ben került fel a támogatási listára.

A projekt előrehaladását számos bukaresti egyeztetés, hiánypótlás és adminisztratív folyamat kísérte, mígnem 2021-ben megérkezett a jóváhagyás.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A polgármester hangsúlyozta: a kultúra mindig fontos része volt a település életének, ezért a közösség számára kiemelt jelentőségű beruházásról van szó. Elmondása szerint

az épület több mint 250 férőhelyes rendezvényteremmel, öltözőkkel, próbatermekkel és számos közösségi funkcióval szolgálja majd a helyieket.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A közösségeknek találkozási pontokra van szükségük

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke beszédében arról szólt, hogy egy ilyen beruházás túlmutat magán az épületen. Szerinte

a kultúrházak, iskolák és templomok azok az intézmények, amelyek közösséget építenek maguk köré, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek, közösen őrizzék és gazdagítsák értékeiket.

Kiemelte, hogy a székelyföldi és erdélyi magyar közösségek ereje a helyi közösségek erejéből fakad. Hozzátette: az értékmentés és az értékteremtés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a közösségnek jövője legyen.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A kisebb közösségek fejlesztése is fontos feladat

Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter felidézte, hogy 2021-ben kapták azt a feladatot, hogy segítsék elő a projekt jóváhagyását, amelynek eredményeként mostantól

legalább egy évszázadra szóló közösségi épület áll a település központjában.

A miniszter kiemelte: a kormányzati munka során mindig fontosnak tartották, hogy a kisebb magyar közösségek is részesüljenek fejlesztésekben. Véleménye szerint az ilyen beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek a szülőföldjükön képzeljék el jövőjüket.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az épület csak a kezdet, tartalommal kell megtölteni

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a beruházást az összefogás eredményének nevezte, majd arról beszélt, hogy a közösségi fejlődés alapja a hosszú távú célok kitűzése és következetes megvalósítása. Úgy véli, hogy a kultúrház átadása egy fontos mérföldkő, ugyanakkor új feladatokat is jelent. A valódi kihívás most az, hogy az épület megteljen kulturális programokkal, közösségi eseményekkel és aktív élettel. Arra biztatta a helyieket, hogy

használják ki az új lehetőségeket, szervezzenek kulturális esteket, színjátszó tevékenységeket, közösségi rendezvényeket, és tegyék a kultúrházat minden korosztály otthonává.

Az eseményen közreműködött a fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Csíkmadarasi Népi Zenekar. Az ünnepség vasárnap folytatódik, a 19. Madarasok Találkozójával.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkmadaras
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