Aszfaltra cserélték a kockaköveket a körforgalomban

A körforgalom sok fejtörést okozott az elmúlt években. Most könnyebb az áthaladás • Fotó: Gecse Noémi

Hozzátette, ott a kialakítás megfelelő, a kanyart mindkét irányból be lehet venni, de nem minden sofőr teszi ezt megfelelően. Ezért is van tervben záróvonal festése az úttesten a szegélykövek mellé, hogy irányadó legyen a gépjárművezetők számára – tudtuk meg.

Maradt még egy kérdés, amelyet egyik olvasónk is jelzett, ez pedig a körforgalomba való behajtást érinti mind a Brassói út, mind a Hargita utca irányából. Az úttest szélén elhelyezett, bazaltkockákból kialakított szegélyköveket a nagyobb autók kifelé nyomták el, azt is jelezve ezzel, hogy ez a két behajtó rész kissé szűk, és nem mindig tudnak a gépkocsivezetők kellő pontossággal kanyarodni. Kérdésünkre Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester azt mondta,

Maga a külső körív keskenyebb is lett, mint azelőtt volt, ezáltal könnyebbé vált a befordulás a déli irányból, a vasútállomás felől érkező gépjárművek, főként a kamionok számára. A helyszínen azt láttuk, hogy noha a külső körív peremét szegélykövek jelzik, ezek nem jelentenek akadályt a járművek számára, biztonságos áthaladást téve lehetővé.

A külső körívet, amelyet korábban homokágyra helyezett kockakövekkel burkoltak, a kövek pedig rendszeresen kifordultak a helyükből, most alapozás után leaszfaltozták, ezáltal stabilizálva az állapotát.

Nem csak javítás, átalakítás is történt a Villanytelep utca bejáratánál, ahol a Brassói úton haladó teherautók, kamionok, buszok miatt igen

Az utca felújítását, és a körforgalom kialakítását 2014-ben kezdték el, és a következő évben fejezték be, átvétel előtt viszont már javítani kellett az utca megsüllyedt burkolatát. 2016-ban az utca és a körforgalom ismét javításra szorult, a kivitelező cég vezetője akkor azt mondta, még az építés előtt jelezték, hogy az a műszaki megoldás, ami a tervben szerepel, nem lesz jó ebben az esetben. a kockakövek homokágyra helyezése nem megfelelő. A javításokat a garanciaként visszatartott összegből végeztette el a polgármesteri hivatal, a kockakövek viszont továbbra is kifordultak a helyükről, és sáncok keletkeztek. Tavaly elmaradt az utca és a kereszteződés helyreállítása, mert a nyári útkarbantartással megbízott cég ezt nem vállalta. Idén várhatóan az úttesten keletkezett horpadásokat is eltüntetik.