Árvízvédelmi létesítményeket is veszélyeztetnek a hódok, de a cukorrépára is rákaptak

Az elszaporodott hódállomány számos problémát okoz már évek óta Hargita megyében, főként az Olt és mellékvizei mentén. Nem csak a mezőgazdasági területeket árasztja el a hódgátak miatt felgyűlő víz, az állatok az árvízvédelmi munkálatokat, töltéseket is veszélyeztetik. Legutóbb az is kiderült, a cukorrépát is pusztítják.