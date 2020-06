Árvíz után: a károk felmérésén és a helyreállításon dolgoznak Fülöp-Székely Botond • 2020. június 10., 22:32 2020. június 10., 22:32 HIRDETÉS Kaszálókat, udvarokat, házakat, pincéket, öntöttek el a kedd esti esőzések nyomán a medrükből kilépő patakok Kápolnásfaluban, Szentegyházán, Lövétén, Homoródfürdőn, Homoródalmáson és Homoródszentmártonban. Egy farmon közel tízezer pulyka veszett oda.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A helyi vízszolgáltató munkatársai éppen a csatornahálózat kitakarításán dolgoztak, amely iszappal telt fel. Ők mutatták meg nekünk azt is, hogy mekkora kárt okozott a szintén megáradt Rákos-patak is, amely szintén több portára tört be. A település alsóbb részén egyébként a Harvíz Rt. derítőállomásához vezető hidat teljesen járhatatlanná tette a megáradt patak.

Sándor Lajos, Szentegyháza megbízott polgármestere lapunknak elmondta, hihetetlen mennyiségű, 82 liter/négyzetméternyi eső esett egy-másfél óra alatt, ezért áradtak meg a patakok.

Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere rámutatott, náluk több mint hetven háztartásba és portára tört be a víz, amely 150 udvart töltött meg hordalékkal. Ezenkívül mintegy 12 kilométernyi erdei utat rongált meg az ár, valamint öt kilométernyi utcában is kárt tett, amelyből két kilométernyi használhatatlanná vált. Szintén a károkhoz tartozik tizennégy kisebb híd megrongálása. „A faluközponthoz közeli Ágoston-hídnál úgy kiöntött a Kis-Homoród, hogy utána mindent elárasztott" – fogalmazott Mihály Dénes lövétei polgármester, hozzátéve, hogy Pósfaluban is nagy gondok voltak. Közölte, hogy összesen hatvanegy pincét és házat öntött el a patak, amely a község szociális konyháját is elárasztotta. Utóbbiban számtalan háztartási gép semmisült meg, és az ételszállító autóba is behatolt a víz. Csak itt mintegy hetvenezer lejes kár keletkezett.

Ekkor árvizet én soha sem láttam, s az a vicc, hogy egy csepp eső sem esett nálunk, száraz volt az út – magyarázta a tisztségviselő, hozzátéve, hogy a járda és a főút is megrongálódott. Ahogy más településeken, náluk is kedden késő estig, illetve szerdán is dolgoztak az önkéntes tűzoltók, hogy kiszivattyúzhassák a vizet a pincékből. Külön köszöni, hogy a homoródszentmártoni önkéntesektől is segítséget kaptak. Több ezer pulyka pusztult el Tikosi László homoródalmási polgármester hangsúlyozta, ők viszonylag szerencsések voltak, hiszen viszonylag szétterült az ár, mire hozzuk is elért. Egy család pincéjébe tört be a víz, ugyanakkor a helyi pulykafarmot is elérte az ár – ott már hatalmas kárt okozott.

Köbölkúti Lóránt, a pulykatelep igazgatója a helyszínen elmondta lapunknak, hogy miután értesültek a Szentegyházáról és Kápolnásfaluból érkező árhullámról, azonnal megkezdték a farm homokzsákokkal történő elbarikádozását, amiben a helyi emberek is segítségükre siettek. Erőfeszítéseik azonban nem jártak sikerrel, hiszen a víz így is betört az épületbe, ellepve az ól kétharmadát 30–40 centiméteres magasságban. A farmon 13 300 háromnapos pulykát neveltek, amelyből 6500 a helyszínen elpusztult, és nagyjából 4000 maradhatott életben, ám ezek is megáztak, így nem tudni, hány érte meg a csütörtököt. A többit a víz sodorta el – tudtuk meg a megviselt igazgatótól. Ő, munkatársai és több falubeli ottlétünkkor is a helyszín megtisztításán és a nevelde rendbetételén fáradoztak, amiért hálás mindenkinek a telep vezetője, aki szerint nehéz lesz újra talpra állni.

Köbölkúti arra is kitért, hogy az árvíz számtalan gumiabroncsot, ágybetétet és egyéb hulladékot hozott magával, ami még veszélyesebbé tette a helyzetet. Éppen ezért reményét fejezte ki, hogy a későbbiekben nem használják szemétlerakóként egyesek a patakpartot. Noha Abásfalván a helyi templomig kiöntött a Nagy-Homoród, szerencsére nem okozott különösebb kárt az épületekben, csupán a kaszálókban nyomta le a füvet néhol – tudtuk meg Jakab Attila homoródszentmártoni polgármestertől. Éppen ezért a helyi önkéntes alakulat a közeli falvak megsegítésére igyekezett.